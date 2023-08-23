Ночное побоище. В центре Новосибирска произошла массовая драка у бара

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Инцидент произошел с 22 на 23 августа. Как сообщают очевидцы события, все случилось у бара Doski на Вокзальной магистрали — в центре Новосибирска.
На улице у ночного заведения было настоящее побоище. Толпа парней дралась и громко выясняла отношения. Причина конфликта нам неизвестна, как и последствия этой драки.
«Две компании что-то не поделили во время отдыха в баре Doski на Вокзальной магистрали и решили выяснить отношения в кулачном поединке перед зданием», — сказал автор поста.
Также сообщается, что драку удалось остановить «людям в форме», вероятно, полицейским. Однако в ГУ МВД данный случай еще не прокомментировали.