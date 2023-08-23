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Молодые люди подрались

Ночное побоище. В центре Новосибирска произошла массовая драка у бара

23 августа 2023, 03:22
Фото: 1MI
Молодые люди подрались

В центре Новосибирска произошла массовая драка парней у бара

Ночная драка произошла в Новосибирске — толпа молодых людей яростно билась, выясняя отношения. Об этом стало известно из ВК-группы «АСТ-54».

Инцидент произошел с 22 на 23 августа. Как сообщают очевидцы события, все случилось у бара Doski на Вокзальной магистрали — в центре Новосибирска.

На улице у ночного заведения было настоящее побоище. Толпа парней дралась и громко выясняла отношения. Причина конфликта нам неизвестна, как и последствия этой драки.

«Две компании что-то не поделили во время отдыха в баре Doski на Вокзальной магистрали и решили выяснить отношения в кулачном поединке перед зданием», — сказал автор поста.

Также сообщается, что драку удалось остановить «людям в форме», вероятно, полицейским. Однако в ГУ МВД данный случай еще не прокомментировали.

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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Драка#Эмилия Губарева#18+
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