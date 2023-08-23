Новосибирский метрополитен требует 208 млн с подрядчика станции «Спортивная»

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В материалах иска отмечается, что в марте 2023 года метрополитен заключил с компанией-генподрядчиком «СпецТрансСтрой» договор займа и перечислил ей обговоренную сумму в 208 млн рублей для выполнения работ по строительству новой станции метро. Договор был оформлен до конца июня и продлевался дин раз до 1 августа, однако подрядчик не вернул деньги до этой даты.
Суд соберется на свое заседание по иску 19 сентября.
Напомним, строительство новой станции метро началось еще в 2019 году, но с тех пор ее так и не открыли для пассажиров метрополитена. Генподрядчик объяснял невозможность это сделать новыми требованиями к системе безопасности станции и отсутствием необходимого оборудования из-за санкций.
Изначальная стоимость строительства станции оценивалась в 2,6 млрд. рублей. Новая платформа оборудована раздвижными дверями и рассчитана на вагоны как старого, так нового образца — пятивагонные составы.
Несмотря на затянувшуюся стройку, городские власти пообещали открыть «Спортивную» до 1 октября 2023 года. Новая станция станет 14-й на Ленинской линии Новосибирского метрополитена. На днях там уже состоялась тестовая поездка для пассажиров По словам мэра Новосибирска Анатолия Локотя, готовность станции составляет почти 100%, осталось только завершить работу с необходимыми документами.