Новосибирский метрополитен требует 208 млн с подрядчика станции «Спортивная»

В материалах иска отмечается, что в марте 2023 года метрополитен заключил с компанией-генподрядчиком «СпецТрансСтрой» договор займа и перечислил ей обговоренную сумму в 208 млн рублей для выполнения работ по строительству новой станции метро. Договор был оформлен до конца июня и продлевался дин раз до 1 августа, однако подрядчик не вернул деньги до этой даты.