«Погибла со своим парнем»: школьница из Новосибирска погибла в коллекторе Москвы

Вместе с гидом на экскурсию спустились семь туристов, включая 15-летнюю школьницу из Новосибирска. Она переехала в Москву около года назад и никогда не была фанаткой заброшек. Девушка была на экскурсии со своим парнем, его дядей и двоюродной сестрой. Друзья сибирячки узнали о ее гибели из социальных сетей и до сих пор не могут поверить в произошедшее.