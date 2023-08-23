«Погибла со своим парнем»: школьница из Новосибирска погибла в коллекторе Москвы

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
В центре Москвы произошла трагедия во время экскурсии по коллектору реки Неглинки. В результате сильного дождя, который прошел 20 августа, несколько человек погибли. Причины происшествия пока еще выясняются, но одна из версий — людей просто смыло во время экскурсии. Тела участников экскурсии извлекали из реки только через несколько часов. Об этом пишет «КП-Новосибирск».
Вместе с гидом на экскурсию спустились семь туристов, включая 15-летнюю школьницу из Новосибирска. Она переехала в Москву около года назад и никогда не была фанаткой заброшек. Девушка была на экскурсии со своим парнем, его дядей и двоюродной сестрой. Друзья сибирячки узнали о ее гибели из социальных сетей и до сих пор не могут поверить в произошедшее.
Все погибшие участники экскурсии уже найдены в Москве-реке. Следственный комитет начал уголовное дело и уже задержал трех людей, причастных к организации экскурсии.