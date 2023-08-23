Представители 39 государств мира участвуют в форуме «Технопром-2023»

«Я рад вас видеть в Новосибирской области. За десять лет своего существования „Технопром“ стал основным научно-технологическим событием в нашей стране. Представители 39 государств участвуют в работе форума, делегации от 82 регионов нашей страны.

Приятно видеть широкую географию интереса к „Технопрому“ — Дальний Восток, Центральная Азия, арабский мир, Африка, Южная Америка. Во-первых, не только наши компании пытаются воспользоваться периодом, когда от нас ушли западные производители, очевидно, что многие наши дружественные партеры хотят внимательнее присмотреться к российскому рынку. Второе, это отклик на тот тренд, который задала наша страна: мир многополярный, поэтому интерес к стране, которая сделала вызов старому миру, высокий, к нам тянутся», — отметил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Среди важных сфер, в которых возможно развитие взаимовыгодного сотрудничества Новосибирской области и стран дальнего и ближнего зарубежья — образовательный и медицинский туризм, наука и промышленность, в том числе, авиационная.