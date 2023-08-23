Пьяный водитель на Toyota чуть не угробил своих подруг под Новосибирском

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Авария произошла в Усть-Таркском районе региона. Веселая компания ехала на иномарке по запыленной, каменистой дороге в сторону села Верхнеомка и в какой-то момент вылетела в кювет.
«Водитель не справился с управлением и перевернул машину вместе с двумя женщинами-пассажирками. Предварительно, мужчина за рулем был пьян», — сообщил первый замначальника УГИБДД по региону Андрей Кузнецов.
Все трое серьезно пострадали. Они получили травмы различной степени тяжести и сейчас находятся в больнице.
Напомним, 23 августа женщина погибла при столкновении двух легковушек на Советском шоссе в Новосибирске.