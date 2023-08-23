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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

В Новосибирской области водитель Toyota с пассажирками опрокинулся в кювете

Пьяный водитель на Toyota чуть не угробил своих подруг под Новосибирском

23 августа 2023, 15:23
Фото: телеграм-канал «Дороги с Кузнецовым»

В Новосибирской области водитель Toyota с пассажирками опрокинулся в кювете

Две женщины и мужчина пострадали в ДТП в Новосибирской области вечером 23 августа. На автомобиле Toyota Corolla они съехали в кювет, где перевернулись.

Авария произошла в Усть-Таркском районе региона. Веселая компания ехала на иномарке по запыленной, каменистой дороге в сторону села Верхнеомка и в какой-то момент вылетела в кювет.

«Водитель не справился с управлением и перевернул машину вместе с двумя женщинами-пассажирками. Предварительно, мужчина за рулем был пьян», — сообщил первый замначальника УГИБДД по региону Андрей Кузнецов.

Все трое серьезно пострадали. Они получили травмы различной степени тяжести и сейчас находятся в больнице.

Напомним, 23 августа женщина погибла при столкновении двух легковушек на Советском шоссе в Новосибирске.

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