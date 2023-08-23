Пять новосибирских школ попали в топ федерального рейтинга RAEX перед 1 сентября 2023

Всего в рейтинг вошли 200 средних учебных заведений, выпускники которых наиболее успешно поступают в ведущие отечественные университеты. На первом месте находится Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ, вторую и третью позицию между собой поделили Физико-технический лицей имени Капицы (Долгопрудный) и лицей «Вторая школа» (Москва). При этом столичное учреждение образования умудрилось потеснить Физико-Математический лицей № 31 из Челябинска.