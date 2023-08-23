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Новосибирские школы попали в рейтинг конкурентоспособности

Пять новосибирских школ попали в топ федерального рейтинга RAEX перед 1 сентября 2023

23 августа 2023, 12:00
Фото: Сайт правительства Новосибирской области
Новосибирские школы попали в рейтинг конкурентоспособности
Аналитический центр RAEX выпустил рейтинг школ по конкурентоспособности учеников. В ТОП-5 по Сибирскому федеральному округу попали пять учреждений образования из Новосибирска.

Всего в рейтинг вошли 200 средних учебных заведений, выпускники которых наиболее успешно поступают в ведущие отечественные университеты. На первом месте находится Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ, вторую и третью позицию между собой поделили Физико-технический лицей имени Капицы (Долгопрудный) и лицей «Вторая школа» (Москва). При этом столичное учреждение образования умудрилось потеснить Физико-Математический лицей № 31 из Челябинска.

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В рейтинге школ Сибирского федерального округа традиционно лидируют общеобразовательные учреждения из Академгородка, готовящие будущих гениев науки. Лидером стал СУНЦ (бывшая ФМШ) Новосибирского государственного университета, в который стараются отобрать лучших математиков и физиков со всех регионов Сибири. Кроме того, в список попали лицей №130 имени академика Лаврентьева и Образовательный центр –Гимназия №6 «Горностай». Последняя также известна достаточно высоким уровнем зарплаты директора Ирины Путинцевой.

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Четвертую строчку заняла элитная гимназия №1(бывшая школа №42), находящаяся в центре Новосибирска. При этом агентство RAEX почему-то проигнорировало не менее престижную гимназию №10. Из новых учебных заведений рейтинг пополнил Инженерный лицей НГТУ, находящийся на тринадцатой позиции.

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#Образование#Новосибирск#Рейтинг#Школы#Александр Ляхов
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