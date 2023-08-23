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Академгородок может стать наукоградом

Станем наукоградом: в Академгородке планируют отделение от Новосибирска

23 августа 2023, 13:40
Фото: wikipedia.org
Академгородок может стать наукоградом
В Академгородке планируют отделиться от Новосибирска, обеспечив себе статус наукограда. Об этом заявил председатель СО РАН и вице-президент РАН Валентин Пармон.
«Главной проблемой нашего развития является самостоятельность Академгородка как субъекта. После губернаторских выборов 10 сентября мы планируем поднять этот вопрос серьезно», — цитирует Валентина Пармона InfoPro54.

Данная инициатива открыто прозвучала на конференции «Новые принципы развития партнерства инновационного бизнеса с наукой для обеспечения технологического суверенитета» в рамках Технопрома-2023. Ее поддержал Президент Некоммерческого партнерства «Союз развития наукоградов России» Виктор Сиднев, который напомнил, что наукоград Троицк смог отстоять свою независимость после включения в состав столицы.

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В результате мэр Сергей Собянин ввел статус «городской округ в составе Москвы», изменив таким образом законодательство о местном самоуправлении. Такая же возможность есть и у Академгородка.

На данный момент статус «Наукоград РФ» имеют тринадцать территорий. После отделения от Новосибирска Академгородок сможет развить свой научно-производственный комплекс.

Стоит напомнить, что до этого обсуждалась возможность создания нового района Новосибирска — Большого Академгородка, куда могут войти Шлюз, Верхняя зона, Нижняя Ельцовка и часть Барышевского сельсовета. Удастся ли получить Аакадемгородку новый статус, пока неизвестно.

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#Наука#Новосибирск#Ученые#Академгород#Александр Ляхов
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