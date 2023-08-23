Станем наукоградом: в Академгородке планируют отделение от Новосибирска

Данная инициатива открыто прозвучала на конференции «Новые принципы развития партнерства инновационного бизнеса с наукой для обеспечения технологического суверенитета» в рамках Технопрома-2023. Ее поддержал Президент Некоммерческого партнерства «Союз развития наукоградов России» Виктор Сиднев, который напомнил, что наукоград Троицк смог отстоять свою независимость после включения в состав столицы.