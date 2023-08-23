В Карасукском районе простились с одним из близнецов Оспанбаевых — он погиб на СВО

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Как сообщает Gorsite, траурное мероприятие состоялось 20 августа. Проводить в последний путь мужчину пришли родственники, друзья и сослуживцы по «горячим точкам». О гибели военнослужащего стало известно 14 августа.
Семья Осанбаевых приехала в Новосибирскую область из Казахстана. Кроме братьев-близнецов Руслана и Тимура, у матери родились их старшая сестра Алия, младшая сестра Жибек, близнецы Данияр и Дамир и самый младший брат — Екпын. При этом женщине пришлось растить детей в одиночку.
После окончания Сорочинской школы Руслан Оспанбаев получил профессию механизатора. Отслужив в армию, принял решение отправиться контрактником в Чеченскую республику, откуда вернулся с пятью боевыми наградами. После начала спецоперации мужчина уехал на Донбасс.