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Погибшему было 38 лет

В Карасукском районе простились с одним из близнецов Оспанбаевых — он погиб на СВО

23 августа 2023, 13:08
Фото: Gorsite.ru
Погибшему было 38 лет
В Карасукском районе похоронили бойца СВО Руслана Оспанбаева. Его тело на родину привез брат-близнец Тимур.

Как сообщает Gorsite, траурное мероприятие состоялось 20 августа. Проводить в последний путь мужчину пришли родственники, друзья и сослуживцы по «горячим точкам». О гибели военнослужащего стало известно 14 августа.

Семья Осанбаевых приехала в Новосибирскую область из Казахстана. Кроме братьев-близнецов Руслана и Тимура, у матери родились их старшая сестра Алия, младшая сестра Жибек, близнецы Данияр и Дамир и самый младший брат — Екпын. При этом женщине пришлось растить детей в одиночку.

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После окончания Сорочинской школы Руслан Оспанбаев получил профессию механизатора. Отслужив в армию, принял решение отправиться контрактником в Чеченскую республику, откуда вернулся с пятью боевыми наградами. После начала спецоперации мужчина уехал на Донбасс.

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#Новосибирская область#Спецоперация#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Александр Ляхов
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