В Карасукском районе простились с одним из близнецов Оспанбаевых — он погиб на СВО

Семья Осанбаевых приехала в Новосибирскую область из Казахстана. Кроме братьев-близнецов Руслана и Тимура, у матери родились их старшая сестра Алия, младшая сестра Жибек, близнецы Данияр и Дамир и самый младший брат — Екпын. При этом женщине пришлось растить детей в одиночку.