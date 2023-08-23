«В мешке труп женщины»: детали жесткого ДТП на Советском шоссе в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Авария произошла на 7 км Советского шоссе, недалеко от улицы Лесной. Молодой водитель «Тойота Калдина» выехал на красный сигнал светофора и врезался в «Сузуки Гранд Витара».
«На обочине дороги лежит мешок. Там труп женщины. Еще рядом скорая оказывает помощь нескольким людям, видимо, это пассажиры и водители», — сообщает очевидец Atas.info.
В ГИБДД подтвердили гибель человека в ДТП.
«Погибла пассажирка автомобиля Toyota. Пострадали водители и пассажиры всех машин, участвующих в аварии. Это 6 человек», — уточнили в Госавтоинспекции региона.
На месте ДТП работают правоохранители, включая следователей. Также пожарные и врачи. Выясняются обстоятельства аварии.