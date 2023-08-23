atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

В Новосибирске женщина погибла в ДТП на Советском шоссе

«В мешке труп женщины»: детали жесткого ДТП на Советском шоссе в Новосибирске

23 августа 2023, 09:07
Фото: 1MI

В Новосибирске женщина погибла в ДТП на Советском шоссе

Крупное ДТП произошло с участием двух иномарок на Советском шоссе в Новосибирске 23 августа. Очевидцы сообщают, что авария не обошлась без жертв.

Авария произошла на 7 км Советского шоссе, недалеко от улицы Лесной. Молодой водитель «Тойота Калдина» выехал на красный сигнал светофора и врезался в «Сузуки Гранд Витара».

«На обочине дороги лежит мешок. Там труп женщины. Еще рядом скорая оказывает помощь нескольким людям, видимо, это пассажиры и водители», — сообщает очевидец Atas.info.

В ГИБДД подтвердили гибель человека в ДТП.

«Погибла пассажирка автомобиля Toyota. Пострадали водители и пассажиры всех машин, участвующих в аварии. Это 6 человек», — уточнили в Госавтоинспекции региона.

На месте ДТП работают правоохранители, включая следователей. Также пожарные и врачи. Выясняются обстоятельства аварии.

Читайте также:
Ад на дорогах: мотоциклисты пострадали в трех ДТП в НовосибирскеПод Новосибирском бетономешалка на ходу перевернулась на крышуВ Новосибирской области пациентка клиники умерла от укола врача
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#ДТП#Погибший#18+
Подпишитесь
Жара до +27 °С снова придет в Новосибирск — вместе с густыми туманами
Вчера, 02:59
«Погибла со своим парнем»: школьница из Новосибирска погибла в коллекторе Москвы
Сегодня, 04:39
В Новосибирской области произошло землетрясение в 3,9 балла
Вчера, 10:19
Магазины «Лента» начали покидать Новосибирск — с чем это связано
Вчера, 07:13
Жуткий индекс преступности делает Новосибирск криминальной столицей Сибири
Сегодня, 05:44
Грунт провалился под пятиэтажным домом на Богаткова в Новосибирске
Сегодня, 09:12