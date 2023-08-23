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Школьница погибла в коллекторе

В Новосибирске похоронят 15-летнюю школьницу, погибшую в коллекторе под Москвой

23 августа 2023, 05:22
Фото: 1MI
Школьница погибла в коллекторе
Погибшую 15-летнюю девушку, участвовавшую в незарегистрированной экскурсии по коллектору в Москве, похоронят в Новосибирске.

В Новосибирске 23 августа пройдет похоронная церемония для 15-летней девушки, которая погибла в Москве при посещении коллектора. Тело подростка будет доставлено специальным рейсом на его родину — в столицу Сибири.

Согласно информации от  Infopro54, близкие решили похоронить школьницу, где она родилась и училась до 7 класса. После этого она переехала к матери в Москву и закончила там восьмой класс.

Известно, что 20 августа девочка принимала участие в незарегистрированной экскурсии по коллектору, который был затоплен в результате ливня. В результате инцидента погибло 7 туристов. В отношении генерального директора компании-организатора экскурсий «Спутник» из Санкт-Петербурга, Александра Кима, возбуждено уголовное дело. Об этом пишет Сиб.фм.

В настоящее время продолжаются поиски генерального директора компании «Авангард» Александра Лазовского, который организовал экскурсии по подземной Неглинке в Москве. Есть предположение, что бизнесмен мог скрыться в Дубае.

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#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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