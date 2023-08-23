В Новосибирске похоронят 15-летнюю школьницу, погибшую в коллекторе под Москвой

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Новосибирске 23 августа пройдет похоронная церемония для 15-летней девушки, которая погибла в Москве при посещении коллектора. Тело подростка будет доставлено специальным рейсом на его родину — в столицу Сибири.
Согласно информации от Infopro54, близкие решили похоронить школьницу, где она родилась и училась до 7 класса. После этого она переехала к матери в Москву и закончила там восьмой класс.
Известно, что 20 августа девочка принимала участие в незарегистрированной экскурсии по коллектору, который был затоплен в результате ливня. В результате инцидента погибло 7 туристов. В отношении генерального директора компании-организатора экскурсий «Спутник» из Санкт-Петербурга, Александра Кима, возбуждено уголовное дело. Об этом пишет Сиб.фм.
В настоящее время продолжаются поиски генерального директора компании «Авангард» Александра Лазовского, который организовал экскурсии по подземной Неглинке в Москве. Есть предположение, что бизнесмен мог скрыться в Дубае.