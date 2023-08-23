«Вектор» построит под Новосибирском спецкорпус для работы с особо опасными вирусами

Кроме того, в прошлом году было объявлено о строительстве и достройке трех других корпусов в научном центре «Вектор». Один из них будет использоваться в административных целях, второй — как блок общего назначения с конференц-залом и архивом, а третий — под парковку на 200-300 автомобильных мест. Планируется завершить все работы к 2027 году.