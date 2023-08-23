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Ученые будут работать с опасными вирусами в новом корпусе

«Вектор» построит под Новосибирском спецкорпус для работы с особо опасными вирусами

23 августа 2023, 02:59
Фото: 1MI
Ученые будут работать с опасными вирусами в новом корпусе
«Вектор» строит специальный корпус для работы с опасными вирусами, открытие запланировано на 2027 год.

В научном центре вирусологии «Вектор» планируется построить специализированный корпус для работы с особо опасными вирусами. Это новое здание будет обладать высоким уровнем защиты от биологических угроз и позволит ускорить разработку противовирусных препаратов.

Согласно информации, полученной от научного сотрудника «Вектора» Анастасии Гладышевой, новый корпус будет расположен рядом с синхротроном «Скиф» в Кольцово. Она отмечает, что такие условия для исследований вирусологии при наличии высокой степени защиты (не менее уровня безопасности BSL-3) в мире ещё не встречались. Планируется начать строительство корпуса в 2027 году, пишет ТАСС.

Кроме того, в прошлом году было объявлено о строительстве и достройке трех других корпусов в научном центре «Вектор». Один из них будет использоваться в административных целях, второй — как блок общего назначения с конференц-залом и архивом, а третий — под парковку на 200-300 автомобильных мест. Планируется завершить все работы к 2027 году.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Кольцово#Вектор#Спецкорпус#Вирусы
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