Зарплаты новосибирцев резко вырастут — Путин объявил о повышении МРОТ в 2024 году

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Глава государства Владимир Путин объявил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5%. Такую цифру он произнес в эфире телеканала «Россия-24».
«Запланировано повышение МРОТ сразу на с 1 января 2024 года», — заявил президент.
Сейчас в Новосибирской области МРОТ составляет 16 242 рубля, а с учетом районного коэффициента (1,25) — 20 302,5 ₽. Можно предположить, если верить положительным прогнозам, что новый МРОТ в 2024 году будет около 19,5 тыс. рублей без районного коэффициента.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) влияет на заработные платы сотрудников некоторых сфер, на размеры пособий, пенсий и других страховых выплат: декретные, больничные. Самое важное, что работодатель не имеет право платить своему работнику ежемесячно меньше МРОТа.
За нарушение директор рискует попасть под суд. Это карается крупным штрафом или уголовной ответственностью. Если докажут, что занижение доходов было корыстным.
Стоит отметить, зарплата не всегда зависит от МРОТ — не в каждой сфере деятельности. Поэтому ждать резкого роста доходов каждому россиянину не стоит. Также не у всех изменится размер получаемых пособий.
По-прежнему величина детских пособий будет зависеть от доходов членов семьи. Если родители работают за МРОТ, то их ждет прибавка к выплатам. В другом случае — маловероятно, что что-то изменится.
Размер МРОТ обычно пересматривается один раз в год. Иногда дважды, как это было в прошлом году. Все зависит от нескольких факторов:
— уровень цен в стране, размер прожиточного минимума;
— уровень безработицы;
— темпы инфляции;
— потребности мигрантов.
Цены в магазинах растут, значит и зарплаты должны поспевать. Напомним, новый МРОТ в Новосибирске в 2024 году составит около 20 тыс. руб. вместо 16,5 тыс. рублей — повышение очевидное.