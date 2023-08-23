Жители Новосибирска мечтают о пенсии в 69 тысяч рублей

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что лучше копить на пенсию в долларах, либо вкладывать деньги в акции. Доходность НПФ за последние 10 лет была низкой: без учета инфляции она составила 6–9%, а с ее учетом — не более 1%. Тогда как доллар за это же время вырос втрое. Но не исключено, что иностранная валюта когда-то утратит роль главной мировой резервной валюты.