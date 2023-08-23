Жители Новосибирска мечтают о пенсии в 69 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Жители Краснодарского края мечтают о пенсии в 104 тыс. рублей — это больше, чем жители Москвы и Подмосковья — 84 тыс. руб. В Самарской области желают иметь на руках 80 тыс.
Скромные мечты о пенсиях у жителей Челябинска, Екатеринбурга, Татарстана — от 46 до 56 тыс. рублей. Новосибирцы желают получать около 69 тыс. рублей.
Примечательно, что желаемый среднемесячный размер пенсии в 3 раза превышает реальную сумму выплат. По данным Минтруда реальная составляет 21,8 тыс. руб. Чтобы получать пенсию мечты, нужно начать откладывать деньги в 25 лет по 5,5 тысяч рублей, говорят эксперты.
Чтобы держать баланс — рост цен и рост пенсий — выплаты по старости будут индексировать дважды с 2025 года.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что лучше копить на пенсию в долларах, либо вкладывать деньги в акции. Доходность НПФ за последние 10 лет была низкой: без учета инфляции она составила 6–9%, а с ее учетом — не более 1%. Тогда как доллар за это же время вырос втрое. Но не исключено, что иностранная валюта когда-то утратит роль главной мировой резервной валюты.
Напомним, с 1 августа 2023 года пенсионерам в Новосибирской области повысили пенсии.