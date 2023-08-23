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Необычное растение появилось на грядке у женщины

Африканский огурец вырастила дачница из Новосибирска

23 августа 2023, 03:47
Фото: 1MI
Необычное растение появилось на грядке у женщины

Жительница Новосибирска вырастила на даче африканский огурец

Жительница Новосибирска вырастила необычное растение — мелотрию шершавую, которая имеет вид крупного крыжовника и вкус пряного огурца с оттенком лайма.

Женщина из Новосибирска вырастила на своей даче очень необычное растение — мелотрию шершавую. Маленькие плоды оказались по вкусу как пряные огурцы с нотками лайма. Это растение известно как мелотрия шершавая или африканский огурец. Она вырастила его из семян в начале весны и затем пересадила рассаду на дачу, когда на улице стало тепло.

Рассада хорошо разрослась, и примерно месяц назад начали появляться первые цветочки, а затем и плоды. По словам сибирячки, они выглядят как большие крыжовники, размером около 3 сантиметров, и имеют огуречный вкус с небольшой кислинкой. Их можно использовать для маринования и соления или для салатов.

Мелотрию можно есть с кожурой, и на одном кусте вырастает примерно 2-3 килограмма плодов. Девушка отметила, что растение не требует особого ухода, достаточно было обычных дождей. Об этом пишет НГС.

У дачницы из Новосибирска выросли круглые огурцы на грядках
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#Общество#Экология#Новосибирск#Дача#Эмилия Губарева#Овощи#Растение
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