Африканский огурец вырастила дачница из Новосибирска

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
Женщина из Новосибирска вырастила на своей даче очень необычное растение — мелотрию шершавую. Маленькие плоды оказались по вкусу как пряные огурцы с нотками лайма. Это растение известно как мелотрия шершавая или африканский огурец. Она вырастила его из семян в начале весны и затем пересадила рассаду на дачу, когда на улице стало тепло.
Рассада хорошо разрослась, и примерно месяц назад начали появляться первые цветочки, а затем и плоды. По словам сибирячки, они выглядят как большие крыжовники, размером около 3 сантиметров, и имеют огуречный вкус с небольшой кислинкой. Их можно использовать для маринования и соления или для салатов.
Мелотрию можно есть с кожурой, и на одном кусте вырастает примерно 2-3 килограмма плодов. Девушка отметила, что растение не требует особого ухода, достаточно было обычных дождей. Об этом пишет НГС.