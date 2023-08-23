Африканский огурец вырастила дачница из Новосибирска

Женщина из Новосибирска вырастила на своей даче очень необычное растение — мелотрию шершавую. Маленькие плоды оказались по вкусу как пряные огурцы с нотками лайма. Это растение известно как мелотрия шершавая или африканский огурец. Она вырастила его из семян в начале весны и затем пересадила рассаду на дачу, когда на улице стало тепло.