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Гулять по ночному Новосибирску опасно для жизни

Жуткий индекс преступности делает Новосибирск криминальной столицей Сибири

23 августа 2023, 05:44
Фото: 1MI
Гулять по ночному Новосибирску опасно для жизни

Новосибирск сохранил за собой статус криминальной столицы Сибири

Новосибирск вновь был признан криминальной столицей Сибири. Соответствующий рейтинг составлен сервисом Numbeo.

Согласно данным сервиса на середину 2023 года, Новосибирск занял 157-ю строчку рейтинга и сохранил за собой статус самого криминального города России. Впервые столь «почетное» звание он получил в начале 2018 года и удержал за собой во второй половине того же года, 2019 (дважды), в 2020 и начале 2023.

Столица Сибири в международном криминальном рейтинге располагается между Стамбулом и Ливерпулем. На втором месте находится Санкт-Петербург (221-я позиция), на третьем — Москва (240-е место).

Индекс преступности Новосибирска составляет 47,92 из 100 (относительно умеренный), безопасности — 52.08 из 100 (относительно безопасный). Однако респонденты, опрошенные сервисом, считают, что в вечернее и ночное время суток на улицу лучше не выходить (34,49 из 100). Больше всего люди боятся наркоманов, также их беспокоят кражи, вандализм и угоны автомобилей.

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#Криминал#Новосибирск#Рейтинг#Преступность#Александр Ляхов
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