Жуткий индекс преступности делает Новосибирск криминальной столицей Сибири

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Согласно данным сервиса на середину 2023 года, Новосибирск занял 157-ю строчку рейтинга и сохранил за собой статус самого криминального города России. Впервые столь «почетное» звание он получил в начале 2018 года и удержал за собой во второй половине того же года, 2019 (дважды), в 2020 и начале 2023.
Столица Сибири в международном криминальном рейтинге располагается между Стамбулом и Ливерпулем. На втором месте находится Санкт-Петербург (221-я позиция), на третьем — Москва (240-е место).
Индекс преступности Новосибирска составляет 47,92 из 100 (относительно умеренный), безопасности — 52.08 из 100 (относительно безопасный). Однако респонденты, опрошенные сервисом, считают, что в вечернее и ночное время суток на улицу лучше не выходить (34,49 из 100). Больше всего люди боятся наркоманов, также их беспокоят кражи, вандализм и угоны автомобилей.