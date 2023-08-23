Жуткий индекс преступности делает Новосибирск криминальной столицей Сибири

Согласно данным сервиса на середину 2023 года, Новосибирск занял 157-ю строчку рейтинга и сохранил за собой статус самого криминального города России. Впервые столь «почетное» звание он получил в начале 2018 года и удержал за собой во второй половине того же года, 2019 (дважды), в 2020 и начале 2023.