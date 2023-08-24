atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Новосибирские родители жалуются на школьную форму

«Без слез не взглянешь»: новосибирские родители снова ругают школьную форму от SAMM

24 августа 2023, 05:34
Фото: 1MI
Новосибирские родители жалуются на школьную форму
В преддверии 1 сентября приобретение школьной формы вновь становится актуальным для семей с детьми. Свою линейку одежды как обычно предлагает фирма SAMM, однако, многие родители крайне недовольны ее качеством. Соответствующие отзывы появились на региональной ветке сайта Flamp.
«Навязали эту форму в школе. Сначала качество порадовало, так ткань очень хорошо продумано. Сняли мерки, собрали наличными деньги. И вот вчера получили этот сарафан для девочки. Без слез не взглянешь. Ребенок в этом изделии как в парандже. В классе — тринадцать девочек и у всех этот ужас», — жалуется сибирячка под псевдонимом Ольгуня Влюбленная.

При этом, по словам женщины, представители фирмы якобы не желают возвращать деньги, предлагая обмен товара. При этом на сарафане нет удобного замка, а качество ткани оставляет желать лучшего.

Еще одна родительница крайне недовольна тем, что заказ накануне 1 сентября так и не доставили. При этом никакого звонка от представителей компании так и не поступило, хотя мать перед этим специально выкроила время на встречу в школе.

«Так работать нельзя! Люди в отпуске, дети еще не зачислены в школу!!! Мало того, что цены космические, так еще и ждешь вся на нервах! Теперь вот сидим без формы», — возмущается Анастасия.
«От трусиков до бусиков»: сколько стоит собрать ребенка в школу-2023 в Новосибирске
Узнать подробнее

Стоит отметить, что такие отзывы регулярно появляются на сайте практически каждый год. Многие возмущаются крайне завышенными, на их взгляд, ценами, невозможностью дозвониться до единого колл-центра и откровенным презрением к клиенту. Так, одна сибирячка в 2022 году возмутилась тем, что галстуки для мальчиков были якобы свалены в одну кучу.

«Одежда не была разложена пофамильно. Все галстуки для мальчиков были одинаковые, хотя я несколько раз уточняла и меня заверяли, что путаницы не будет», — написала женщина.
Выплата 10 000 рублей к школе: кто точно получит в 2023, рассказали в Минтруда НСО
Узнать подробнее

При этом фирма SAMM регулярно попадает под внимание региональных средств массовой информации за фактическое навязывание линейки школьной формы для родителей. Родители юных новосибирцев постоянно жалуются на то, что школьная администрация заставляет их покупать одежду именно этой фирмы.

В частности, «НГС Новосибирск» в прошлом году пожаловались родители учеников весьма элитных школ — № 23, 11, 49, 168, 196, 215, 115, лицея «Горностай», лицея № 28. По их словам, им приходится переплачивать медва ли не 9 тысяч рублей за комплект школьной формы, когда в аналогичных магазинах возможно купить тот же самый набор в три раза дешевле. При этом администрация учебных заведений буквально принуждает их закупаться у SAMM, грозя чуть ли не отчислением.

«Купили на свой страх и риск юбку похожей расцветки вдвое дешевле. Если будут у ребенка неприятности, то придется ругаться с администрацией», — посетовала одна из мам.
В Новосибирске назван самый богатый директор школы в 2023 году
Узнать подробнее

Стоит отметить, что некоторые родители заявляют чуть ли не про официальные объявления о приобретении комплектов школьной формы именно у SAMM, однако найти подобную информацию не удалось. При этом сами представители фирмы в комментариях к отзывам пишут, что их продукцию якобы никто не навязывает.

Вчера корреспондентом Atas.info был направлен запрос в компанию SAMM для получения комментария по претензиям родителей новосибирских школьников. На момент публикации материала ответ от представителей компании так и не был получен.

Стиль куклы Барби и преппи: тренды школьной формы в Новосибирске в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс 2023 в НовосибирскеКак получить выплату к школе 5,5 тысяч рублей в Новосибирске в августе 202310 000 рублей — что известно о выплатах на детей к школе перед 1 сентября 2023
#Происшествия#Новосибирск#Школа#Школьники#Форма#Александр Ляхов
Подпишитесь
Погиб Евгений Пригожин: почему разбился самолет создателя ЧВК «Вагнер» — что известно
Сегодня, 05:59
«Деревья погибнут»: жителей Академгородка возмутила реконструкция Морского проспекта
Сегодня, 04:16
Пять новосибирских школ попали в топ федерального рейтинга RAEX перед 1 сентября 2023
Вчера, 12:00
В Новосибирске последние артисты старого состава покинули «Первый театр»
Сегодня, 01:45
Комбат «Веги» Панферов рассказал, чем занимается пропавший генерал Суровикин
Сегодня, 01:29
Названа дата возможной премьеры фильма «Барби» с русской озвучкой в Новосибирске
Сегодня, 01:37