«Без слез не взглянешь»: новосибирские родители снова ругают школьную форму от SAMM

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
«Навязали эту форму в школе. Сначала качество порадовало, так ткань очень хорошо продумано. Сняли мерки, собрали наличными деньги. И вот вчера получили этот сарафан для девочки. Без слез не взглянешь. Ребенок в этом изделии как в парандже. В классе — тринадцать девочек и у всех этот ужас», — жалуется сибирячка под псевдонимом Ольгуня Влюбленная.
При этом, по словам женщины, представители фирмы якобы не желают возвращать деньги, предлагая обмен товара. При этом на сарафане нет удобного замка, а качество ткани оставляет желать лучшего.
Еще одна родительница крайне недовольна тем, что заказ накануне 1 сентября так и не доставили. При этом никакого звонка от представителей компании так и не поступило, хотя мать перед этим специально выкроила время на встречу в школе.
«Так работать нельзя! Люди в отпуске, дети еще не зачислены в школу!!! Мало того, что цены космические, так еще и ждешь вся на нервах! Теперь вот сидим без формы», — возмущается Анастасия.
Стоит отметить, что такие отзывы регулярно появляются на сайте практически каждый год. Многие возмущаются крайне завышенными, на их взгляд, ценами, невозможностью дозвониться до единого колл-центра и откровенным презрением к клиенту. Так, одна сибирячка в 2022 году возмутилась тем, что галстуки для мальчиков были якобы свалены в одну кучу.
«Одежда не была разложена пофамильно. Все галстуки для мальчиков были одинаковые, хотя я несколько раз уточняла и меня заверяли, что путаницы не будет», — написала женщина.
При этом фирма SAMM регулярно попадает под внимание региональных средств массовой информации за фактическое навязывание линейки школьной формы для родителей. Родители юных новосибирцев постоянно жалуются на то, что школьная администрация заставляет их покупать одежду именно этой фирмы.
В частности, «НГС Новосибирск» в прошлом году пожаловались родители учеников весьма элитных школ — № 23, 11, 49, 168, 196, 215, 115, лицея «Горностай», лицея № 28. По их словам, им приходится переплачивать медва ли не 9 тысяч рублей за комплект школьной формы, когда в аналогичных магазинах возможно купить тот же самый набор в три раза дешевле. При этом администрация учебных заведений буквально принуждает их закупаться у SAMM, грозя чуть ли не отчислением.
«Купили на свой страх и риск юбку похожей расцветки вдвое дешевле. Если будут у ребенка неприятности, то придется ругаться с администрацией», — посетовала одна из мам.
Стоит отметить, что некоторые родители заявляют чуть ли не про официальные объявления о приобретении комплектов школьной формы именно у SAMM, однако найти подобную информацию не удалось. При этом сами представители фирмы в комментариях к отзывам пишут, что их продукцию якобы никто не навязывает.
Вчера корреспондентом Atas.info был направлен запрос в компанию SAMM для получения комментария по претензиям родителей новосибирских школьников. На момент публикации материала ответ от представителей компании так и не был получен.