«Без слез не взглянешь»: новосибирские родители снова ругают школьную форму от SAMM

В частности, «НГС Новосибирск» в прошлом году пожаловались родители учеников весьма элитных школ — № 23, 11, 49, 168, 196, 215, 115, лицея «Горностай», лицея № 28. По их словам, им приходится переплачивать медва ли не 9 тысяч рублей за комплект школьной формы, когда в аналогичных магазинах возможно купить тот же самый набор в три раза дешевле. При этом администрация учебных заведений буквально принуждает их закупаться у SAMM, грозя чуть ли не отчислением.