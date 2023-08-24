Блогерша раскритиковала мужчин в Новосибирске за внешний вид и получила войну хейта

По ее словам, все мужчины в Дагестане всегда аккуратные и ухоженные. Даже если они не являются настоящими красавцами, они все равно следят за собой, чистые и приятно пахнут. «В то время как в Новосибирске… Идет человек, ест шаурму, а соус течет. Он еще и снимает очки и подмигивает тебе», — сказала девушка.