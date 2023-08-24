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Posted 24 августа 2023, 02:18

Published 24 августа 2023, 02:18

Modified 24 августа 2023, 02:20

Updated 24 августа 2023, 02:20

Блогерша раскритиковала мужчин в Новосибирске за внешний вид и получила войну хейта

24 августа 2023, 02:18
Девушка-блогер из Новосибирска осудила мужчин из своего города за неопрятный внешний вид и неумение есть шаурму, сравнивая их с мужчинами из Дагестана, которые, по её словам, всегда выглядят чисто и ухоженно даже при наличии недостатков.

Одна девушка, которая занимается блоггингом, высказала свое недовольство в адрес мужчин из Новосибирска из-за их неряшливого внешнего вида и неумения есть шаурму. Она обратила внимание на поведение представителей сильного пола после своей поездки в Дагестан.

Запись с ее высказываниями была опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black». В видео эта привлекательная блондинка в кожаной куртке и солнцезащитных очках высказывает свою критику в адрес новосибирцев.

По ее словам, все мужчины в Дагестане всегда аккуратные и ухоженные. Даже если они не являются настоящими красавцами, они все равно следят за собой, чистые и приятно пахнут. «В то время как в Новосибирске… Идет человек, ест шаурму, а соус течет. Он еще и снимает очки и подмигивает тебе», — сказала девушка.

Мужчины, комментируя данную запись, обиделись на это высказывание и предложили девушке переехать в Дагестан.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Блогер
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