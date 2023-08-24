Блогерша раскритиковала мужчин в Новосибирске за внешний вид и получила войну хейта

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Одна девушка, которая занимается блоггингом, высказала свое недовольство в адрес мужчин из Новосибирска из-за их неряшливого внешнего вида и неумения есть шаурму. Она обратила внимание на поведение представителей сильного пола после своей поездки в Дагестан.
Запись с ее высказываниями была опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black». В видео эта привлекательная блондинка в кожаной куртке и солнцезащитных очках высказывает свою критику в адрес новосибирцев.
По ее словам, все мужчины в Дагестане всегда аккуратные и ухоженные. Даже если они не являются настоящими красавцами, они все равно следят за собой, чистые и приятно пахнут. «В то время как в Новосибирске… Идет человек, ест шаурму, а соус течет. Он еще и снимает очки и подмигивает тебе», — сказала девушка.
Мужчины, комментируя данную запись, обиделись на это высказывание и предложили девушке переехать в Дагестан.