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Пригожин мог погибнуть на борту

Что происходит возле мест в Новосибирске, связанных с погибшим Евгением Пригожиным

24 августа 2023, 05:06
Фото: atas.info
Пригожин мог погибнуть на борту
Места в Новосибирске, связанные с Евгением Пригожиным, заметно опустели и потеряли свои опознавательные знаки, а набор бойцов в ЧВК «Вагнер» приостановлен из-за падения самолета, на борту которого мог находиться Пригожин.

Ночью 24 августа произошла авиакатастрофа самолета, на борту которого мог находиться Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер». Официальных подтверждений о смерти Пригожина пока нет, однако его имя значится в списке пассажиров этого рейса. Причины крушения все еще устанавливаются, хотя есть версии о террористическом акте или технической неисправности. Также Росавиация опубликовала полный список погибших.

Раньше на адресе Челюскинцев, 15 в Новосибирске проходил набор бойцов в ЧВК «Вагнер». Здесь же Евгений Пригожин посещал свою пресс-конференцию. Это здание является офисом регионального общественного объединения ветеранов силовых структур «Силовое Единство Сибири». Сейчас там даже нет вывески, указывающей на связь с ЧВК, пишет «Сибкрай». Президент регионального общественного объединения Валерий Федоров не смог это объяснить и сообщил, что только что узнал новости о Пригожине.

Офис ЧВК «Вагнер» в здании БЦ «Гринвич» также не работает. Администратор сообщила, что они съехали оттуда накануне:

«Они занимали 605 офис на шестом этаже. Сейчас там никого нет. Они уехали вчера или позавчера, куда — я не знаю».

В ветеранских организациях неизвестно, будут ли сегодня проводиться церемонии возложения цветов или какие-либо мероприятия в память о Евгении Пригожине в Новосибирске.

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