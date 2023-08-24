Что происходит возле мест в Новосибирске, связанных с погибшим Евгением Пригожиным

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Ночью 24 августа произошла авиакатастрофа самолета, на борту которого мог находиться Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер». Официальных подтверждений о смерти Пригожина пока нет, однако его имя значится в списке пассажиров этого рейса. Причины крушения все еще устанавливаются, хотя есть версии о террористическом акте или технической неисправности. Также Росавиация опубликовала полный список погибших.
Раньше на адресе Челюскинцев, 15 в Новосибирске проходил набор бойцов в ЧВК «Вагнер». Здесь же Евгений Пригожин посещал свою пресс-конференцию. Это здание является офисом регионального общественного объединения ветеранов силовых структур «Силовое Единство Сибири». Сейчас там даже нет вывески, указывающей на связь с ЧВК, пишет «Сибкрай». Президент регионального общественного объединения Валерий Федоров не смог это объяснить и сообщил, что только что узнал новости о Пригожине.
Офис ЧВК «Вагнер» в здании БЦ «Гринвич» также не работает. Администратор сообщила, что они съехали оттуда накануне:
«Они занимали 605 офис на шестом этаже. Сейчас там никого нет. Они уехали вчера или позавчера, куда — я не знаю».
В ветеранских организациях неизвестно, будут ли сегодня проводиться церемонии возложения цветов или какие-либо мероприятия в память о Евгении Пригожине в Новосибирске.