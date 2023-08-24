Что происходит возле мест в Новосибирске, связанных с погибшим Евгением Пригожиным

Раньше на адресе Челюскинцев, 15 в Новосибирске проходил набор бойцов в ЧВК «Вагнер». Здесь же Евгений Пригожин посещал свою пресс-конференцию. Это здание является офисом регионального общественного объединения ветеранов силовых структур «Силовое Единство Сибири». Сейчас там даже нет вывески, указывающей на связь с ЧВК, пишет «Сибкрай». Президент регионального общественного объединения Валерий Федоров не смог это объяснить и сообщил, что только что узнал новости о Пригожине.