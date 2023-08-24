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Published Сегодня, 04:16

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Дерево упало в процессе ремонта дорог на Морском Проспекте напротив Дома Ученых в Новосибирске.

«Деревья погибнут»: жителей Академгородка возмутила реконструкция Морского проспекта

24 августа 2023, 04:16
Фото: Страница "Вконтакте" Наталии Шаминой
Дерево упало в процессе ремонта дорог на Морском Проспекте напротив Дома Ученых в Новосибирске.
Жители Верхней зоны Академгородка в Новосибирске возмущены ремонтом тротуаров на Морском Проспекте: рабочие снимают хороший асфальт на тротуарах близко к стволам многолетних деревьев.

«Такое ощущение, что этот ремонт запланировал тот, кто никогда не жил в Академгородке, вы посмотрите, вот эти деревья тут растут уже не один десяток лет, — показывает на аллею вдоль Морского Проспекта жительница Академгородка Ксения Бородина, — тут широкие дорожки, мы привыкли по ним гулять. Зачем сняли хороший асфальт прямо возле стволов этих деревьев, это же повредит их корни. Зачем делают вот эти бордюры, которые зимой завалит снегом, тут на Морском снег чистит техника, но с такими бордюрами ни одна техника не проедет!»

Активисты вышли на Морской Проспект, чтобы остановить технику, которая снимает асфальт вдоль аллеи деревьев на Морском Проспекте. К вечеру техника уехала, жители разошлись. Эти деревья посажены вдоль Морского Проспекта в 60-х годах прошлого века — сейчас они выше крыш, с одной стороны березы, с другой сосны, аллеи являются достопримечательностью Академгородка.

Ремонт Морского Проспекта в Новосибирске.Ремонт Морского Проспекта в Новосибирске.
Ремонт Морского Проспекта в Новосибирске.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Вот что пишет об этих ремонтных работах на своей странице Вконтакте Наталия Шамина: «Два года назад на нечетной стороне Морского начали асфальтирование тротуара, который был вполне в хорошем состоянии (лучше бы занялись тротуарами на Шлюзе или в Щ, где не только ноги поломать — голову свернуть, идя по тротуару, можно). Вместо того, чтобы, как требуют правила, удалить старый бордюрный камень и установить точно на его место новый, вырыли траншею рядом на газоне и поставили бордюр туда. Это ведь гораздо дешевле! В результате были срезаны корни деревьев, и ушли под асфальт более 300 квадратных метров газона. Были протесты, жалобы, вызовы полиции, встречи в администрации… никакого результата».

Ремонт Морского Проспекта в Новосибирске - рабочие снимают асфальт, повреждая корни деревьев.Ремонт Морского Проспекта в Новосибирске - рабочие снимают асфальт, повреждая корни деревьев.
Ремонт Морского Проспекта в Новосибирске - рабочие снимают асфальт, повреждая корни деревьев.
Фото: Страница Наталии Шаминой "Вконтакте"

В этом году работы продолжаются в том же формате. «Одна здоровенная береза напротив дома №40 уже рухнула, перекрыв обе полосы движения на проезжей части Морского проспекта и оборвав провода. Чудом никто не пострадал! Но, несмотря на это, несмотря на вызовы полиции, жалобы в МВД и в прокуратуру, эти преступные работы продолжаются в бешеном темпе» — пишет Наталия Шамина.

На данный момент активистам удалось добиться немногого, и даже это немногое пока лишь на бумаге:

1. Замена бордюрного камня на оставшейся части Морского будет производиться ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ, то есть без повреждения корней тяжелой техникой.

2. На ремонте тротуара будет работать малая техника во избежание повреждений газонов и деревьев. Более того, стволы будут защищены резиновыми матами.

3. Раскаивающиеся дорожники проведут за свой счет ямочный ремонт на проездах в прилежащие дворы.

4. Будет создана рабочая группа с участием общественности по проведению экспертизы озеленения Морского проспекта. Цель: провести замену аварийных деревьев.

Но на самом деле работы продолжаются точно так же, как и было до этого с применением экскаватора, с обрывом корней. «Причем вырванные крупные скелетные корни, в руку толщиной, которые и удерживают деревья в грунте, выложили на видные места. Чтобы продемонстрировать и уж точно подвести деревья под вырубку как аварийные» — пишет Наталия Шамина.

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#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Академгородок#Деревья#Ольга Храмушкина#Тротуар
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