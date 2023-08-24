«Деревья погибнут»: жителей Академгородка возмутила реконструкция Морского проспекта

Вот что пишет об этих ремонтных работах на своей странице Вконтакте Наталия Шамина: «Два года назад на нечетной стороне Морского начали асфальтирование тротуара, который был вполне в хорошем состоянии (лучше бы занялись тротуарами на Шлюзе или в Щ, где не только ноги поломать — голову свернуть, идя по тротуару, можно). Вместо того, чтобы, как требуют правила, удалить старый бордюрный камень и установить точно на его место новый, вырыли траншею рядом на газоне и поставили бордюр туда. Это ведь гораздо дешевле! В результате были срезаны корни деревьев, и ушли под асфальт более 300 квадратных метров газона. Были протесты, жалобы, вызовы полиции, встречи в администрации… никакого результата».