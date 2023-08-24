Гибель Пригожина прокомментировал представитель ЧВК «Вагнер» в Новосибирске

По данным МЧС, на борту было десять человек. Росавиация опубликовала официальный список пассажиров и членов экипажа разбившегося в Тверской области частного самолета Embraer-135 с бортовым номером RA-02795. По данным авиакомпании на борту самолета находились семь пассажиров — Пропустин Сергей, Макарян Евгений, Тотмин Александр, Чекалов Валерий, Уткин Дмитрий, Матусеев Николай, Пригожин Евгений. Также названы имена членов экипажа — это командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.