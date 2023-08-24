Гибель Пригожина прокомментировал представитель ЧВК «Вагнер» в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В офисе ЧВК «Вагнер» в Новосибирске прокомментировали гибель Евгения Пригожина. Напомним, что 23 августа самолет с главой частной военной компании разбился в Тверской области. Президент клуба НРООВСС «Силовое Единство Сибири» Валерий Фёдоров назвал смерть Пригожина убийством.
«Его однозначно убили, вот просто сомнений ноль. Просто убили. Я ошарашен этими событиями, надо всё это переварить», — заявил в разговоре с Сиб.фм Фёдоров.
Также он отказался давать комментарии о будущем клуба и офиса ЧВК в Новосибирске. Напомним, следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На борту находились 10 человек — представители ЧВК «Вагнер» и члены экипажа.
По данным МЧС, на борту было десять человек. Росавиация опубликовала официальный список пассажиров и членов экипажа разбившегося в Тверской области частного самолета Embraer-135 с бортовым номером RA-02795. По данным авиакомпании на борту самолета находились семь пассажиров — Пропустин Сергей, Макарян Евгений, Тотмин Александр, Чекалов Валерий, Уткин Дмитрий, Матусеев Николай, Пригожин Евгений. Также названы имена членов экипажа — это командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.