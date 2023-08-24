Импортозамещение на СКИФе и новые элементы таблицы Менделеева: «Технопром-2023»

Безусловно, мы понимаем, что такой проект нельзя реализовать без взаимодействия с другими регионами, с другими научно-образовательными центрами. Если сегодня нам удастся перейти на новый режим работы в плане принятия решений, если мы научимся работать на опережение, тогда мы увидим прорывные результаты. А это станет возможным, когда новое поколение будет воспитано в новой образовательной среде, которая формируется в том числе и в НЦФМ», — подчеркнула Ирина Мануйлова.