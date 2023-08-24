Комбат «Веги» Панферов рассказал, чем занимается пропавший генерал Суровикин

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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Комбат предположил, что генерала могли освободить от должности из-за других важных стратегических задач. Известно, что Суровикин был снят с должности командующего Воздушно-космическими силами России 22 августа.
«У меня складывается впечатление, что сейчас есть необходимость выводить его в информационное поле. Осенью будут происходить изменения на фронте, в частности тактические и оперативные. Вероятно, Суровикин занимается организационными мероприятиями и другими серьёзными вещами», — рассказал комбат изданию «МК Новосибирск».
Работа генерала принесет успех нашей стране в ближайшие недели или месяцы, считает Панферов. По словам командира, Суровикин зарекомендовал себя как честный и порядочный военный. У него безупречная репутация.
Напомним, что решение о новой должности или увольнении генерала Сергея Суровикина из Новосибирска примет президент Владимир Путин. Генерал исчез из новостных сводок после попытки мятежа.