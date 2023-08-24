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В списке погибших есть имя Евгения Пригожина

Кто еще летел на разбившемся самолете, вместе с Пригожиным — последние новости

24 августа 2023, 05:59
Фото: atas.info
В списке погибших есть имя Евгения Пригожина
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мог погибнуть в авиакатастрофе вместе с командиром ЧВК Дмитрием Уткиным и другими пассажирами, причины крушения самолета пока неизвестны. Все тела были обнаружены на месте крушения, но требуется экспертиза ДНК для установления личностей.

Авиакатастрофа и гибель Пригожина — что известно

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Список пассажиров рейса, опубликованный Росавиацией, подтверждает эту информацию.

Вместе с бизнесменом на борту Embraer-135 находился командир ЧВК Дмитрий Уткин. Также в списке были указаны имена Николая Матусеева, Валерия Чекалова, Александра Тотмина, Евгения Макаряна и Сергея Пропустина. Там же перечислены три члена экипажа — командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

Telegram-канал Shot сообщил, что на месте крушения самолета были обнаружены все десять тел погибших. Пока не раскрывается никакая дополнительная информация. Канал Baza также указывает, что тела сильно обгорели и, возможно, потребуется ДНК-экспертиза для определения личности погибших.

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Кто такой Дмитрий Уткин — правая рука основателя ЧВК «Вагнер»

На борту находился 53-летний Дмитрий Уткин, подполковник запаса и опытный военный. Он ранее служил в спецназе Псковской области и командовал отдельным отрядом, пишет Fontanka. До 2013 года он руководил самостоятельным подразделением специальных сил, которое было частью Главного управления Генштаба. В итоге ушел из армии в звании подполковника. После увольнения начал работать в компании Moran Security Group, которая занималась борьбой с пиратами на море. Он принял участие в операции по возвращению Крыма в состав России.

Дмитрий УткинДмитрий Уткин
Дмитрий Уткин
Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me

Сразу после этого, в мае 2014 года, он организовал базу подготовки бойцов вместе с группой опытных инструкторов-ветеранов под Ростовом-на-Дону и стал командиром своего собственного специального подразделения. Именно тогда он принял позывной «Вагнер». Есть версия, что именно его позывной впоследствии был использован в названии ЧВК. СМИ сообщают, что Уткин со своим отрядом принял участие в нескольких значимых битвах: в 2014 году — в сражениях у Металлиста в ЛНР и за Луганский аэропорт, а в 2015 году — в боях за Дебальцево. Осенью 2015 года компания ЧВК переместилась в Сирию. «Музыканты» играли ключевую роль во время штурма Пальмиры. С 2022 года он участвовал в специальной операции России на Украине. Дмитрий Уткин имел государственные награды РФ — достоверно известно, что он был награжден орденом Мужества.

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Что известно о других погибших на борту Пригожина

Среди погибших был 44-летний Сергей Пропустин, известный как боец ЧВК «Вагнер». Еще одним пассажиром был 47-летний Валерий Чекалов, которого связывают с работой в службе безопасности. Он является владельцем компании «Коллектив-Сервис» в Санкт-Петербурге и имеет связи с предприятиями, связанными с Евгением Пригожиным.

Также на борту был 38-летний Евгений Макарян, который по некоторым данным связан с ЧВК «Вагнер» уже с 2016 года и участвовал в боевых действиях в Сирии. Александр Тотмин, 31 год, также связан с ЧВК. Он родом из Алтайского края, но позже переехал в Санкт-Петербург. Ранее он был осужден за кражу бензопилы, пишет НГС.

О Николае Матусееве ничего неизвестно. В списке также значится Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер». Кроме того, на борту находились командир корабля Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова. По данным Baza, Кристина жаловалась на задержку рейса перед трагедией, а за несколько часов до нее, она опубликовала фото из кафе аэропорта. Известно, что девушка раньше жила в Москве, но некоторое время назад устроилась в фирму «МНТ Аэро» и переехала жить в Питер. До этого она также работала в бизнес-авиации. Стюардессе было 39 лет.

Кристина РаспоповаКристина Распопова
Кристина Распопова
Фото: BAZA
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