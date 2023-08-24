Кто еще летел на разбившемся самолете, вместе с Пригожиным — последние новости

Сразу после этого, в мае 2014 года, он организовал базу подготовки бойцов вместе с группой опытных инструкторов-ветеранов под Ростовом-на-Дону и стал командиром своего собственного специального подразделения. Именно тогда он принял позывной «Вагнер». Есть версия, что именно его позывной впоследствии был использован в названии ЧВК. СМИ сообщают, что Уткин со своим отрядом принял участие в нескольких значимых битвах: в 2014 году — в сражениях у Металлиста в ЛНР и за Луганский аэропорт, а в 2015 году — в боях за Дебальцево. Осенью 2015 года компания ЧВК переместилась в Сирию. «Музыканты» играли ключевую роль во время штурма Пальмиры. С 2022 года он участвовал в специальной операции России на Украине. Дмитрий Уткин имел государственные награды РФ — достоверно известно, что он был награжден орденом Мужества.