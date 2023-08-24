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Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

В Новосибирске загорелся жилой дом после удара молнии

Мощная гроза разбушевалась в Новосибирске: горят машины, дом, нет электричества

24 августа 2023, 18:30

В Новосибирске загорелся жилой дом после удара молнии

Жителям Новосибирска пришлось засыпать сегодня под раскаты грома и без света. Из-за непогоды рушатся деревья и повреждаются линии электропередач. Также горожане сообщают о том, что молния попала в автомобили и жилой дом — они горят.

Сильный ливень начался вечером 23 августа. Сопровождался он сильной грозой. Молнии сверкали над домами и попали в один из них в Калининском районе. Как сообщают читатели Atas.info здание загорелось.

«Приехали пожарные, сейчас тушат. Крыша горит. Всех жильцов эвакуировали», — рассказывают новосибирцы.

Фото: скриншот из видео очевидцев АСТ-54
Фото: Дарья Деревягина

Кроме того, в Ленинском районе в одном из дворов вспыхнули машины на парковке. Из-за грозы закрылся аэропорт Толмачёво. Самолеты разворачивают до Барнаула.

Во многих районах города жильцы многоэтажек остались без электричества. Повреждены ЛЭП. В Пашино горит коттедж, а в поселке Садовый закоротило трансформаторную будку.

#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Пожар#Электричество#Молния
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