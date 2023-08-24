Мощная гроза разбушевалась в Новосибирске: горят машины, дом, нет электричества

В Новосибирске загорелся жилой дом после удара молнии

Жителям Новосибирска пришлось засыпать сегодня под раскаты грома и без света. Из-за непогоды рушатся деревья и повреждаются линии электропередач. Также горожане сообщают о том, что молния попала в автомобили и жилой дом — они горят.