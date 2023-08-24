Мощная гроза разбушевалась в Новосибирске: горят машины, дом, нет электричества

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
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Updated Сегодня, 18:33
Сильный ливень начался вечером 23 августа. Сопровождался он сильной грозой. Молнии сверкали над домами и попали в один из них в Калининском районе. Как сообщают читатели Atas.info здание загорелось.
«Приехали пожарные, сейчас тушат. Крыша горит. Всех жильцов эвакуировали», — рассказывают новосибирцы.
Кроме того, в Ленинском районе в одном из дворов вспыхнули машины на парковке. Из-за грозы закрылся аэропорт Толмачёво. Самолеты разворачивают до Барнаула.
Во многих районах города жильцы многоэтажек остались без электричества. Повреждены ЛЭП. В Пашино горит коттедж, а в поселке Садовый закоротило трансформаторную будку.