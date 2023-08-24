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Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Снег выпадет в октябре

Названа дата первого снегопада в Новосибирске осенью 2023

24 августа 2023, 06:16
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Снег выпадет в октябре
Первый снег в Новосибирске прогнозируется на 25 октября, в то время как в сентябре ожидается температура от +5 до +20 градусов, а в ноябре дневная температура может опуститься до -8 градусов.

Согласно прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», температура будет колебаться от +5 до +20 °C в сентябре. Самый холодный день придется на 22 сентября, когда столбик термометра опустится до +9 °C. Ночью самые низкие показатели будут зафиксированы 26 сентября и составят +5 °C.

В октябре погода обычно ухудшается. Уже с 19 октября температура может опуститься до -1 °C. В остальные дни ожидаются колебания от 0 до +12 °C. Синоптики прогнозируют, что первый снег выпадет 25 октября.

Ноябрь приведет к еще большему похолоданию. Уже в начале месяца температура опустится ниже нуля. Постепенно дожди сменятся снегопадами. Дневная температура ожидается в районе -8 °C, а ночью можно ожидать падения до -10 °C.

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