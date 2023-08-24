Названа дата первого снегопада в Новосибирске осенью 2023

Первый снег в Новосибирске прогнозируется на 25 октября, в то время как в сентябре ожидается температура от +5 до +20 градусов, а в ноябре дневная температура может опуститься до -8 градусов.

Согласно прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», температура будет колебаться от +5 до +20 °C в сентябре. Самый холодный день придется на 22 сентября, когда столбик термометра опустится до +9 °C. Ночью самые низкие показатели будут зафиксированы 26 сентября и составят +5 °C. В октябре погода обычно ухудшается. Уже с 19 октября температура может опуститься до -1 °C. В остальные дни ожидаются колебания от 0 до +12 °C. Синоптики прогнозируют, что первый снег выпадет 25 октября. Ноябрь приведет к еще большему похолоданию. Уже в начале месяца температура опустится ниже нуля. Постепенно дожди сменятся снегопадами. Дневная температура ожидается в районе -8 °C, а ночью можно ожидать падения до -10 °C. Бесконечные дожди и холода до +2 градусов: какой будет осень-2023 в Новосибирске Узнать подробнее Читайте также: Стала известна погода на последние дни августа в Новосибирске Бабье лето под угрозой: заморозки до -2 °С придут в Новосибирск в сентябре 2023