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Мужчина мог убить жену из-за ревности

Новосибирский Отелло дважды прятал тело своей жены

24 августа 2023, 08:26
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Мужчина мог убить жену из-за ревности
В Новосибирске задержали подозреваемого в жестоком убийстве. Мужчина мог убить жену на почве сильной ревности и спрятать ее труп.
«Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Новосибирска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, ночью 18 августа мужчина вместе с супругой мирно отдыхали в одном из парков Заельцовского района. Возвращаясь домой и изрядно нагрузившись горячительными напитками, сибиряк неожиданно приревновал супругу и забил ее до смерти по голове и всему телу. Обнаружив наутро бездыханное тело любимой, новосибирец вынес тело на балкон и ушел из дома.

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Однако через несколько дней ревнивец понял, что труп рано или поздно найдут соседи, поэтому решил его перепрятать. Зная о находящемся рядом парке, подозреваемый вывез его туда. Тем не менее, тело сибирячки вскоре нашли, а мужчина был задержан.

В настоящее время с мужчиной работают следователи Следственного комитета, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#Криминал#Новосибирск#Убийство#Следственный комитет#Убийство на почве ревности#Следствие#Александр Ляхов
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