Новосибирский Отелло дважды прятал тело своей жены

Однако через несколько дней ревнивец понял, что труп рано или поздно найдут соседи, поэтому решил его перепрятать. Зная о находящемся рядом парке, подозреваемый вывез его туда. Тем не менее, тело сибирячки вскоре нашли, а мужчина был задержан.