Новосибирский Отелло дважды прятал тело своей жены

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
«Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Новосибирска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
По версии следствия, ночью 18 августа мужчина вместе с супругой мирно отдыхали в одном из парков Заельцовского района. Возвращаясь домой и изрядно нагрузившись горячительными напитками, сибиряк неожиданно приревновал супругу и забил ее до смерти по голове и всему телу. Обнаружив наутро бездыханное тело любимой, новосибирец вынес тело на балкон и ушел из дома.
Однако через несколько дней ревнивец понял, что труп рано или поздно найдут соседи, поэтому решил его перепрятать. Зная о находящемся рядом парке, подозреваемый вывез его туда. Тем не менее, тело сибирячки вскоре нашли, а мужчина был задержан.
В настоящее время с мужчиной работают следователи Следственного комитета, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.