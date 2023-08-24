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Posted 24 августа 2023, 02:34

Published 24 августа 2023, 02:34

Modified 24 августа 2023, 02:36

Updated 24 августа 2023, 02:36

Грибы собирают новосибирцы

Под Новосибирском грибники нашли огромные «Драконьи яйца» весом 5 кг

24 августа 2023, 02:34
Фото: 1MI. Грибы собирают новосибирцы
Грибники под Новосибирском нашли полянку гигантских головачей, известных как «драконьи яйца», самый большой из которых весил 5 кг и используется в лечебных целях.

В небольшом селе Верх-Тула, расположенном под Новосибирском, грибники обнаружили полянку огромных головачей, которые известны как «драконьи яйца» из-за своей формы и размера.

Пользователь группы «Грибная Академия» в социальной сети «ВКонтакте» поделился фотографиями этих необычных грибов. Общее количество насчитывало шесть штук, причем самый крупный из них весил целых пять килограммов.

Гигантские головачи являются распространенными в Новосибирской области. Они съедобные и также применяются в медицинских целях. Споры этих грибов используют для создания лекарств от таких заболеваний, как диабет, плеврит, туберкулез легких и бронхиальная астма.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирская область#Грибы#Грибники
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