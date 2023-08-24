Под Новосибирском грибники нашли огромные «Драконьи яйца» весом 5 кг

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
Modified Сегодня, 02:36
Updated Сегодня, 02:36
В небольшом селе Верх-Тула, расположенном под Новосибирском, грибники обнаружили полянку огромных головачей, которые известны как «драконьи яйца» из-за своей формы и размера.
Пользователь группы «Грибная Академия» в социальной сети «ВКонтакте» поделился фотографиями этих необычных грибов. Общее количество насчитывало шесть штук, причем самый крупный из них весил целых пять килограммов.
Гигантские головачи являются распространенными в Новосибирской области. Они съедобные и также применяются в медицинских целях. Споры этих грибов используют для создания лекарств от таких заболеваний, как диабет, плеврит, туберкулез легких и бронхиальная астма.