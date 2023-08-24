Погиб Евгений Пригожин: почему разбился самолет создателя ЧВК «Вагнер» — что известно

Кем был Пригожин до организации ЧВК «Вагнер»? Сразу после совершеннолетия в 1979 году Евгений Пригожин получил условный срок за кражу (дело рассматривалось в Куйбышевском суде Ленинграда), через два года он получил уже реальный срок — 13 лет за разбой и мошенничество. После 7 лет отбывания срока его перевели в колонию-поселение, где он провел еще два года, и в самый разгар 90-х вышел на свободу.