Погиб Евгений Пригожин: почему разбился самолет создателя ЧВК «Вагнер» — что известно

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Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:20
Росавиация подтвердила гибель всех 10 человек, находившихся на борту Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, упавшего в 1819 в Тверской области, в том числе, семи пассажиров, двух летчиков и бортпроводницы.
Среди имен погибших есть имена Евгения Пригожина и его «правой руки» — Дмитрия Уткина, известного по позывному «Вагнер». На данный момент несколько изданий, ссылаясь на свои источники, подтвердили их гибель. Издание Царьград пишет: «Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин погибли при крушении самолёта в Тверской области».
Генетическая экспертиза на данный момент не проведена в связи с тем, что с момента крушения самолета прошло мало времени. Тела всех погибших сильно обгорели, поэтому тест ДНК будет проводиться, в любом случае.
Одновременно в воздухе находится другой борт, который тоже связывают с Евгением Пригожиным. Как сообщает Flightradar24 бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02748, который также входит в авиапарк Пригожина поднимался в воздух в это же время 23 августа и был на маршруте Москва — Санкт-Петербург, а затем вернулся обратно, приземлившись в Остафьево. Сегодня борт вылетает из Москвы в Баку.
Евгений Пригожин опасался за свою жизнь, поэтому часто регистрировался на один самолет, а летел другим. Именно с этим связывают наличие второго борта в воздухе одновременно с тем, которым летел Пригожин.
Кем был Пригожин до организации ЧВК «Вагнер»? Сразу после совершеннолетия в 1979 году Евгений Пригожин получил условный срок за кражу (дело рассматривалось в Куйбышевском суде Ленинграда), через два года он получил уже реальный срок — 13 лет за разбой и мошенничество. После 7 лет отбывания срока его перевели в колонию-поселение, где он провел еще два года, и в самый разгар 90-х вышел на свободу.
Далее Пригожин занялся продажей хот-догов и постепенно перешел в крупный ресторанный бизнес и доставку готового питания. Именно эта деятельность помогла наладить Пригожину связи с Кремлем, как пишут «Новые Известия». Далее начинается военная карьера Пригожина, он стал владельцем частной военной компании, которая участвовала в военных операциях в Сирии, Африке и на Украине.
Представитель ЧВК «Вагнер» в Новосибирске назвал гибель Пригожина убийством.