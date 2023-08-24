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Учителя хорошо зарабатывают

Средняя зарплата учителей в школах Новосибирска превысила 50 тысяч рублей

24 августа 2023, 03:42
Фото: 1MI
Учителя хорошо зарабатывают

Средняя зарплата учителей в школах Новосибирска за 2022 год составила 56 тысяч

В Новосибирске средняя зарплата учителей составляет более 50 тысяч рублей. Об этом стало известно накануне Дня знаний 1 сентября.

По информации от департамента образования мэрии Новосибирска, средняя зарплата учителей в городских школах в 2022 году составляла 56 607,2 рубля. Однако за первые 7 месяцев 2023 года она выросла до 63 957,2 рубля, если учесть выплаты за классное руководство в размере 5 000 рублей. Важно отметить, что размер заработной платы зависит от уровня квалификации, объема и качества работы, пишет НГС.

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На данный момент в муниципальных школах Новосибирска есть 450 открытых вакансий для учителей. Чаще всего требуются специалисты для работы с начальными классами, а также преподаватели русского языка и литературы, математики и иностранного языка.

Молодым специалистам предоставляют единовременное пособие и компенсацию расходов на проезд в общественном транспорте. Кроме того, им доступны приоритетные места для детей в детских садах, возможность получения путевок в санатории и возмещение расходов на жилье.

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#Общество#Образование#Город#Новосибирск#Зарплаты#Школы#Зарплата#Учителя#Эмилия Губарева
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