Средняя зарплата учителей в школах Новосибирска превысила 50 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
По информации от департамента образования мэрии Новосибирска, средняя зарплата учителей в городских школах в 2022 году составляла 56 607,2 рубля. Однако за первые 7 месяцев 2023 года она выросла до 63 957,2 рубля, если учесть выплаты за классное руководство в размере 5 000 рублей. Важно отметить, что размер заработной платы зависит от уровня квалификации, объема и качества работы, пишет НГС.
На данный момент в муниципальных школах Новосибирска есть 450 открытых вакансий для учителей. Чаще всего требуются специалисты для работы с начальными классами, а также преподаватели русского языка и литературы, математики и иностранного языка.
Молодым специалистам предоставляют единовременное пособие и компенсацию расходов на проезд в общественном транспорте. Кроме того, им доступны приоритетные места для детей в детских садах, возможность получения путевок в санатории и возмещение расходов на жилье.