Средняя зарплата учителей в школах Новосибирска превысила 50 тысяч рублей

По информации от департамента образования мэрии Новосибирска, средняя зарплата учителей в городских школах в 2022 году составляла 56 607,2 рубля. Однако за первые 7 месяцев 2023 года она выросла до 63 957,2 рубля, если учесть выплаты за классное руководство в размере 5 000 рублей. Важно отметить, что размер заработной платы зависит от уровня квалификации, объема и качества работы, пишет НГС.