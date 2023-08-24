Стало известно, что нарисовал дрон-художник на стене НГТУ в Новосибирске

В Новосибирске дрон-художник нарисовал мурал на стене НГТУ

В Новосибирске завершается эксперимент, в рамках которого дрон-художник рисует мурал на фасаде бассейна НГТУ; искусственный разум справляется с заданием и добавляет в картину немного личного, превзойдя ожидания автора эскиза.