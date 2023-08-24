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Posted 24 августа 2023, 03:06

Published 24 августа 2023, 03:06

Modified 24 августа 2023, 03:08

Updated 24 августа 2023, 03:08

Стало известно, что нарисовал дрон-художник на стене НГТУ в Новосибирске

24 августа 2023, 03:06

В Новосибирске дрон-художник нарисовал мурал на стене НГТУ

В Новосибирске завершается эксперимент, в рамках которого дрон-художник рисует мурал на фасаде бассейна НГТУ; искусственный разум справляется с заданием и добавляет в картину немного личного, превзойдя ожидания автора эскиза.

На стене кампуса Новосибирского государственного технического университета был завершен рисунок, созданный дроном-художником. Работа над муралом продолжалась 27 дней, а его площадь составила около 300 квадратных метров. Изображение выполнено по эскизу Миши Most и является частью его проекта «Эволюция 2.1».

Изначально дрон начал работу над своим шедевром 28 июля в рамках мероприятия «Архипелаг 2023». Предполагалось, что презентация готовой картины должна была состояться 6 августа. Однако первый день работы оказался нарушен ветром. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

Кроме того, над рисунком трудились два дрона — мальчик и девочка, сменяя друг друга попеременке.

«Да, их двое: мальчик и девочка. Оба с глазками такими! Девочка у нас розового цвета, чтобы можно было различать. Роботы работают попеременно», — рассказала продюсер проекта София Герасименко.

В итоге экспериментальный проект удался. Сейчас в рисунке добавляют последние штрихи. Кроме того, организаторы хотели бы зафиксировать рекорд.

В Новосибирске рисовавший мурал на стене НГТУ дрон сдуло ветром
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#Эмилия Губарева#Художник#Нгту#НГТУ НЭТИ
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