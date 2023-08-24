Стало известно, что нарисовал дрон-художник на стене НГТУ в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
На стене кампуса Новосибирского государственного технического университета был завершен рисунок, созданный дроном-художником. Работа над муралом продолжалась 27 дней, а его площадь составила около 300 квадратных метров. Изображение выполнено по эскизу Миши Most и является частью его проекта «Эволюция 2.1».
Изначально дрон начал работу над своим шедевром 28 июля в рамках мероприятия «Архипелаг 2023». Предполагалось, что презентация готовой картины должна была состояться 6 августа. Однако первый день работы оказался нарушен ветром. Об этом сообщают «Новосибирские новости».
Кроме того, над рисунком трудились два дрона — мальчик и девочка, сменяя друг друга попеременке.
«Да, их двое: мальчик и девочка. Оба с глазками такими! Девочка у нас розового цвета, чтобы можно было различать. Роботы работают попеременно», — рассказала продюсер проекта София Герасименко.
В итоге экспериментальный проект удался. Сейчас в рисунке добавляют последние штрихи. Кроме того, организаторы хотели бы зафиксировать рекорд.