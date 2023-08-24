Стало известно, что нарисовал дрон-художник на стене НГТУ в Новосибирске

На стене кампуса Новосибирского государственного технического университета был завершен рисунок, созданный дроном-художником. Работа над муралом продолжалась 27 дней, а его площадь составила около 300 квадратных метров. Изображение выполнено по эскизу Миши Most и является частью его проекта «Эволюция 2.1».