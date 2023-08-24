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В Новосибирске летучие мыши атакуют квартиры и подъезды

В Новосибирске летучие мыши атакуют квартиры и подъезды

24 августа 2023, 10:39
Фото: freepik.com
Нашествие летучих мышей заметили жители Новосибирска в конце августа. Рукокрылые нашли убежище в квартирах горожан и в подъездах многоэтажек.
«На днях я обнаружила в комнате мышиный помет, все вокруг осмотрела, но грызуна не нашла. На следующий день снова на том же месте помет. Додумалась посмотреть в темных местах, открываю шкаф, а там в дальнем углу висит вниз головой летучая мышь. А я их дико боюсь…», — рассказала Atas.info сибирячка Виктория.

Обычно рукокрылые досаждают горожан весной. Тогда они выходят из зимней спячки, приступают к размножению. Специалист объяснил, почему летучие мыши активизировались в конец лета.

«Так, как весной летучие мыши заводят потомство, к осени детеныши вырастают и начинают учиться летать. Но они еще плохо видят и не ориентируется в пространстве, поэтому могут залететь в темное и тихое место. Это может быть чердак в подъезде или ваш шкаф, но они же не разбираются», — пояснила биолог Татьяна Сафиуллина.

Летучие мыши, как добавила эксперт, не нанесут вреда человеку без причины. Ее можно аккуратно снять и выпустить в естественную среду обитания, бояться укусов не стоит.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Летучие мыши#Помет
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