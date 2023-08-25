20 тысяч за средний палец: в Новосибирске закрыли дело Алексея Кортнева

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
«Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Советского района г. Новосибирска прекращено уголовное дело в отношении Кортнева А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, он освобожден от уголовной ответственности. Кортневу А.А. назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей в доход государства», — цитирует precedent.tv управление судебного департамента по Новосибирской области.
В ходе судебного заседания Алексей Кортнев раскаялся в содеянном, а потерпевший сотрудник правоохранительных органов заочно попросил поддержать ходатайство о прекращении уголовного дела. Также музыкант извинился перед капитаном полиции и возместил ему моральный ущерб в размере 70 тысяч рублей.
Стоит отметить, что ранее артист уже просил прощения за невольное оскорбление. По информации суда, штраф Алексей Кортнев уже уплатил. Кроме того, он внес 10 тысяч рублей на счет Народного фронта помощи «Все для Победы!».
Инцидент произошел 15 февраля нынешнего года в Новосибирске. Когда группа «Несчастный случай» начала выступление в клубе Red Rabbit, в помещение неожиданно ворвались полицейские и заявили об эвакуации зрителей. В результате концерт пришлось отменить, из-за чего раздосадованный Кортнев показал средний палец сотруднику правоохранительных органов.