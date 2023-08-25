«Человек собаке друг»: в Чите появится сайт помощи бездомным животным

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
«Нужен ресурс для размещения информации по животным. Чтобы зоозащитники могли их забрать. Вот есть собачка: отловленная, стерилизованная, чистенькая. Забирайте и отдавайте в хорошие руки», — цитирует ТРК «Забайкалье» руководителя администрации города Чита Инну Щеглову.
Одновременно с этим решается вопрос с владельцами баз, строек и СТО о безнадзорности собак-охранников. Многие из них гуляют на свободе без поводка, к тому же за ними никто не следит. Безответственным предпринимателям напомнят об административной ответственности.