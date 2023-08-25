atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Брошенным собакам найдут хозяев

«Человек собаке друг»: в Чите появится сайт помощи бездомным животным

25 августа 2023, 09:28
Фото: 1MI
Брошенным собакам найдут хозяев
В Чите может появиться специализированный ресурс для зооволонтеров и желающих помочь брошенным животным. Подобную возможность обсудили в городской администрации
«Нужен ресурс для размещения информации по животным. Чтобы зоозащитники могли их забрать. Вот есть собачка: отловленная, стерилизованная, чистенькая. Забирайте и отдавайте в хорошие руки», — цитирует ТРК «Забайкалье» руководителя администрации города Чита Инну Щеглову.

Одновременно с этим решается вопрос с владельцами баз, строек и СТО о безнадзорности собак-охранников. Многие из них гуляют на свободе без поводка, к тому же за ними никто не следит. Безответственным предпринимателям напомнят об административной ответственности.

Стая собак из цыганского табора пугает жителей «Матрешкиного двора» в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирские зоозащитники опасаются гибели бездомных животных вне приютов
#Экология#Россия#Собаки#Зоозащитники#Бродячие собаки#Александр Ляхов
Подпишитесь
Сергей Федорчук уходит с поста министра образования Новосибирской области
Сегодня, 07:00
Страшная гроза в Новосибирске: десятки молний и пугающие раскаты грома — ТОП-10 фото
Сегодня, 01:25
Создатель «Электронного города» в Новосибирске Ларьяновский объявил, что болен раком
Сегодня, 05:12
Экстренное предупреждение: грозы, ливни и град надвигаются на Новосибирск 25 августа
Сегодня, 04:32
В Новосибирске раскрыты подробности о лежавших на земле мужчинах в военной форме
Сегодня, 01:41
Когда рассосется «Кольцо ада» на площади Труда рассказал мэр Новосибирска
Сегодня, 06:22