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Published Сегодня, 06:28

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Геймерское кресло арестовали у женщины

Геймерское кресло арестовали у автоледи из Новосибирска — ей пришло 167 штрафов

25 августа 2023, 06:28
Фото: 1MI
Геймерское кресло арестовали у женщины

В Новосибирске приставы арестовали геймерское кресло из-за 167 штрафов

В Новосибирске 37-летнюю женщину заставили оплатить 167 штрафов после того, как у нее арестовали геймерское кресло. Об этом сообщили в УФССП России по Новосибирской области.

В Новосибирске женщину, которая занимается играми на геймерском кресле, заставили оплатить 167 штрафов. Сибирячка проживает в столице Сибири, а штрафы приходят ей из Ставропольского края.

Новосибирские приставы не смогли найти автомобиль должницы, Dodge Stratus, хотя несколько раз посещали ее дом. Приставы обнаружили вещи в квартире должницы, включая геймерское кресло и умный телевизор, которые были арестованы. Общая сумма — 259 тысяч рублей.

Женщина объяснила, что продала свой автомобиль, но не сняла его с учета. Поскольку по документам она все еще является владельцем, штрафы приходили ей. После ареста жилья должницы она сразу заплатила 92 000 рублей, а вскоре нашла и остальные 167 000 рублей.

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#Новосибирск#Приставы#Штрафы#Арест#Эмилия Губарева
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