Геймерское кресло арестовали у автоледи из Новосибирска — ей пришло 167 штрафов

Женщина объяснила, что продала свой автомобиль, но не сняла его с учета. Поскольку по документам она все еще является владельцем, штрафы приходили ей. После ареста жилья должницы она сразу заплатила 92 000 рублей, а вскоре нашла и остальные 167 000 рублей.