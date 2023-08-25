Геймерское кресло арестовали у автоледи из Новосибирска — ей пришло 167 штрафов

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В Новосибирске женщину, которая занимается играми на геймерском кресле, заставили оплатить 167 штрафов. Сибирячка проживает в столице Сибири, а штрафы приходят ей из Ставропольского края.
Новосибирские приставы не смогли найти автомобиль должницы, Dodge Stratus, хотя несколько раз посещали ее дом. Приставы обнаружили вещи в квартире должницы, включая геймерское кресло и умный телевизор, которые были арестованы. Общая сумма — 259 тысяч рублей.
Женщина объяснила, что продала свой автомобиль, но не сняла его с учета. Поскольку по документам она все еще является владельцем, штрафы приходили ей. После ареста жилья должницы она сразу заплатила 92 000 рублей, а вскоре нашла и остальные 167 000 рублей.