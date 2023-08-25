Губернатор обсудил с молодыми учёными опыт регионов в сфере трансфера технологий

Уже 72 региона отчитались, что у них появились заместители губернаторов по НТР. Пошел процесс и по формированию программ региональных, организационных структур. Да, пока никто еще не повторил уникальное решение Новосибирской области по созданию отдельного министерства по науке и инновационному развитию, но во многих субъектах в рамках существующих органов власти блок науки уже оформляется и усиливается. Текущая задача комиссии Госсовета — продолжить обобщение этого опыта», — подчеркнул Андрей Травников.

Он сообщил участникам совещания, что в этом году был проведен очередной опрос регионов об их опыте внедрения технологий и разработок в реальный сектор, об инструментах, которые используются для достижения этих задач.

По его результатам определили четыре основных направления. Это поддержка проектов различной степени готовности технологий, в том числе, из субъектовых бюджетов; развитие научной инновационной инфраструктуры; формирование сети институтов развития; и поддержка образовательных и акселерационных программ.