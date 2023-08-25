Когда рассосется «Кольцо ада» на площади Труда рассказал мэр Новосибирска

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:47
Работа регулировщиков и изменение схемы движения транспорта не приведут к исчезновению автомобильных заторов на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска, признался мэр Анатолий Локоть.
«Давайте не будем обманывать друг друга. Кардинально проблема будет решена по окончании строительства и моста, и этой очень непростой развязки, которая разрешает проблему пробок на этих двух площадях: площадь Энергетиков и площадь Труда», — заявил глава муниципалитета в ходе онлайн-общения с журналистами в пятницу, 25 августа.
Ранее в мэрии сообщали, что решением проблемы пробок на площади Труда станут регулировщики, которых выставит группа «ВИС».
Предполагается, что четвертый мост через Обь будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.