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Пробки на площади Труда не искчезают в течение всего дня

Когда рассосется «Кольцо ада» на площади Труда рассказал мэр Новосибирска

25 августа 2023, 06:22
Фото: 2GIS
Пробки на площади Труда не искчезают в течение всего дня

Мэр Новосибирска назвал срок исчезновения пробок на площади Труда

Анатолий Локоть сообщил, когда автомобилисты перестанут страдать из-за пробок на одной из ключевых развязок Левобережья. И что для этого должно произойти

Работа регулировщиков и изменение схемы движения транспорта не приведут к исчезновению автомобильных заторов на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска, признался мэр Анатолий Локоть.

«Давайте не будем обманывать друг друга. Кардинально проблема будет решена по окончании строительства и моста, и этой очень непростой развязки, которая разрешает проблему пробок на этих двух площадях: площадь Энергетиков и площадь Труда», — заявил глава муниципалитета в ходе онлайн-общения с журналистами в пятницу, 25 августа.

Ранее в мэрии сообщали, что решением проблемы пробок на площади Труда станут регулировщики, которых выставит группа «ВИС».

Предполагается, что четвертый мост через Обь будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.

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#Город#Новосибирск#Пробки#Строительство#Площадь Труда
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