Мэрия Новосибирска готовится снести последний ресторан в Первомайском сквере

Мэрия Новосибирска будет добиваться исполнения решения суда о сносе двухэтажного строения, расположенного в Первомайском сквере по адресу Красный проспект 25/1 к1. Долгое время там работало заведение быстрого питания New York Pizza, сейчас в здании функционирует Sabai bar. Собственник строения самостоятельно судебное решение выполнять не хочет.