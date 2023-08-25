Мэрия Новосибирска готовится снести последний ресторан в Первомайском сквере

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Published Сегодня, 06:44
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Мэрия Новосибирска будет добиваться исполнения решения суда о сносе двухэтажного строения, расположенного в Первомайском сквере по адресу Красный проспект 25/1 к1. Долгое время там работало заведение быстрого питания New York Pizza, сейчас в здании функционирует Sabai bar. Собственник строения самостоятельно судебное решение выполнять не хочет.
«Мы сейчас работаем настойчиво с приставами, с ними проговорена процедура. Мы намерены снести это здание, выполнив решение суда. Этот объект нам очень сильно мешает по выполнению капитального ремонта Первомайского сквера», — заявил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в пятницу, 25 августа.
Владельцы здания, где было расположено Park Cafe, согласились за свой счет демонтировать незаконную постройку, добавил глава муниципалитета.
Ранее в Первомайском сквере по решению суда было снесено здание кафе Carl’s Jr.