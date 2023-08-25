Названо число первоклассников, которых примут в школы Новосибирска в 2023 году

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В этом году в школы Новосибирска придут 23 285 первоклассников. Чуть больше уровня прошлого года. Общее количество школьников составит 215 864 человек — это на 15 тысяч больше, чем было в прошлом году.
«Сохраняется ежегодный рост числа школьников за счет миграционной политики — к нам приезжают семьи с детьми, которым требуется образование. За последние 4 года рост составил 30 тысяч школьников. На такое значительное число мы увеличили количество учеников. Учитывая эту динамику, мы планируем ежегодный прирост на 9 тысяч новых детей, которые придут в стены школы», — сказал Анатолий Локоть.
Кроме того мэр уточнил, что в настоящий момент все действующие учреждения готовы к началу нового учебного года. В ходе приемки, из 471 образовательной организации, было принято 468. Что касается детских садов, то там планируется принять 84 915 воспитанников. Это несколько меньше, чем в прошлом году.