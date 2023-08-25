Названо число первоклассников, которых примут в школы Новосибирска в 2023 году

Кроме того мэр уточнил, что в настоящий момент все действующие учреждения готовы к началу нового учебного года. В ходе приемки, из 471 образовательной организации, было принято 468. Что касается детских садов, то там планируется принять 84 915 воспитанников. Это несколько меньше, чем в прошлом году.