«Неоправданно дорого»: ресторан рэпера «Frank by Баста» откроют в Новосибирске

Однако отзываются об этом ресторане весьма негативно. Например, как рассказала Атас.инфо жительница Новосибирска, который была в этом ресторане, там «вкус не соответствует цене, а также неоправданно дорого». Гневные отзывы удалось найти и на просторах Интерната. Вот, что пишут россияне: