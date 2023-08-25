«Неоправданно дорого»: ресторан рэпера «Frank by Баста» откроют в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Внутри уже активно идет подготовка к этому событию: появилась вывеска с надписью «Frank by Баста», а внутри установили мебель и оборудование для бара. Согласно информации «BFM-Новосибирск», ресторан должен открыться до конца августа, а возможно, уже и в эти выходные он начнет принимать первых гостей.
Также стоит отметить, что сеть ресторанов «Frank by Баста» представлена в нескольких городах России, таких как Москва, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск и Уфа. Основное меню ресторана состоит в основном из различных мясных блюд.
Однако отзываются об этом ресторане весьма негативно. Например, как рассказала Атас.инфо жительница Новосибирска, который была в этом ресторане, там «вкус не соответствует цене, а также неоправданно дорого». Гневные отзывы удалось найти и на просторах Интерната. Вот, что пишут россияне:
«Ничего особенного. Посредственные ребра, как и в любом пивном баре. Битые огурцы ужасные, просто порезанные из самых дешевых огурцов»;
«Еда поменалсь, качетво стало хуже, ребра не такие нежные, попададись осколки костей, чуть не поломали зубы, basta size не вкусные (становиься похоже на столовую, крылья не дожаривают, и не докладывают сыр с крекером как раньше было, были компанией 4 человека, никому еда не понравилась в этот день»;
«Отвратительно. 1) принесли стейк, который пах прогорклым маслом, видимо давно не мыли гриль. После замечания забрали блюдо, просто молча, никаких комментариев. 2) обслуживание вообще не понравилось, все долго. Ждали счет 20 минут, постоянно напоминая и получая ответ „щас“. Только после эмоциональных замечаний принесли 3) включили лишнее в счёт, после уже оплаты опять 20 (!) минут разбирались между собой как так произошло и сколько они должны и как вернуть».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*