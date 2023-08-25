Новосибирская область стала одной из лучших в России в сфере образования

Благодаря системной работе Правительства Новосибирской области, за последние пять лет в регионе введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью почти 18 000 мест, 46 детских садов почти на 8 600 мест, дополнительно за счет перепрофилирования открыто ещё почти 13 000 мест в школах и 6 000 мест в детских садах. Уровень доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет вырос на 4,7% и достиг 100%, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет вырос на 35%.