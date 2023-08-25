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Сергей Федорчук в центре/Финал конкурса "Журналист года" новосибирской "Школы журналистики"

Сергей Федорчук уходит с поста министра образования Новосибирской области

25 августа 2023, 07:00
Фото: Новосибирская "Школа журналистики"
Сергей Федорчук в центре/Финал конкурса "Журналист года" новосибирской "Школы журналистики"
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук уходит со своего поста. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в ходе форума «Технопром-2023».
«Сергей Федорчук работает министром уже более пяти с половиной лет, и мы приняли совместное решение, что пора что-то менять в жизни. Сергей Владимирович уходит с поста», — отметил Андрей Травников.

Губернатор отметил, что Федорчук уходит из министерства образования, но не покидает эту сферу. Он добился больших результатов, проделал огромную работу в сложный период.

Сергей Федорчук родом из села Толмачево Новосибирского района. Карьеру начал с должности учителя истории и обществознания. Работал два года заместителем главы администрации Ленинского района, в 2015 занял пост замминистра образования региона, а после возглавил ведомство.

Губернатор выдвинул на пост главы Минобразования региона Марию Жафярову — директора Новосибирского педагогического колледжа №1 им. А. С. Макаренко.

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