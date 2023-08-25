«Сильное заявление»: экономист оценил шансы на МРОТ 18,5% в Новосибирске в 2024 году

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Экономист и доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ напомнил, что в 2023 году прирост МРОТ составил 2352 рубля или 16,9%. Так минимальная зарплата работников бюджетной и внебюджетной сферы Новосибирской области с учетом районного коэффициента выросла до 20 302,5 рублей в месяц.
«Этот показатель с 2022 года рассчитывается на основе медианной зарплаты по стране, а не по прожиточному минимуму, как прежде. Медианная зарплата — среднестатистическая величина, относительно которой у половины россиян зарплата выше, у другой половины — ниже. Ее рассчитывают органы статистики на основе отчетов Пенсионного фонда России без учета неофициальных доходов. МРОТ устанавливается на следующий год пропорционально медианной зарплате предыдущего года. В 2022 году коэффициент МРОТ составлял 42% к медианной зарплате», — объяснил Коложвари.
В 2024 году в России хотят повысить МРОТ на 18,5%. При этом в регионах «минималка» может отличаться от федерального значения, но не может быть ниже его. По мнению эксперта, некоторые регионы могут быть не готовы к такому повышению, еще и с учетом районного коэффициента.
«Ну сильное заявление, на 18,5%. В феврале повысить, в марте выборы президента. Не знаю, насколько наш регион будет готов повысить выше российского уровня. Думаю, будут стараться. Для работников это все равно хорошие новости. Главное, чтобы инфляция к тому времени не превышала намеченные 4%», — заявил экономист.
Отметим, в нашей стране МРОТ влияет на размер зарплат, пособий, в том числе детских, и страховых взносов. Чем он выше, тем выше доходы россиян. При удачном раскладе новый МРОТ в Новосибирской области в 2024 году может составить около 24 тысяч рублей.