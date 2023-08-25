«Сильное заявление»: экономист оценил шансы на МРОТ 18,5% в Новосибирске в 2024 году

В 2024 году в России хотят повысить МРОТ на 18,5%. При этом в регионах «минималка» может отличаться от федерального значения, но не может быть ниже его. По мнению эксперта, некоторые регионы могут быть не готовы к такому повышению, еще и с учетом районного коэффициента.