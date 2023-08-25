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Будет ли повышение МРОТ в Новосибирской области на 18,5%

«Сильное заявление»: экономист оценил шансы на МРОТ 18,5% в Новосибирске в 2024 году

25 августа 2023, 11:23
Фото: 1MI
Будет ли повышение МРОТ в Новосибирской области на 18,5%

Новосибирский экономист оценил шансы повышения МРОТ на 18,5% в 2024 году

Президент России Владимир Путин на днях анонсировал повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5%. Однако не все регионы страны могут быть готовы к таким цифрам. Есть ли надежда у новосибирцев на рост зарплат и выплат, рассказал экономист Эдуард Коложвари.

Экономист и доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ напомнил, что в 2023 году прирост МРОТ составил 2352 рубля или 16,9%. Так минимальная зарплата работников бюджетной и внебюджетной сферы Новосибирской области с учетом районного коэффициента выросла до 20 302,5 рублей в месяц.

«Этот показатель с 2022 года рассчитывается на основе медианной зарплаты по стране, а не по прожиточному минимуму, как прежде. Медианная зарплата — среднестатистическая величина, относительно которой у половины россиян зарплата выше, у другой половины — ниже. Ее рассчитывают органы статистики на основе отчетов Пенсионного фонда России без учета неофициальных доходов. МРОТ устанавливается на следующий год пропорционально медианной зарплате предыдущего года. В 2022 году коэффициент МРОТ составлял 42% к медианной зарплате», — объяснил Коложвари.

В 2024 году в России хотят повысить МРОТ на 18,5%. При этом в регионах «минималка» может отличаться от федерального значения, но не может быть ниже его. По мнению эксперта, некоторые регионы могут быть не готовы к такому повышению, еще и с учетом районного коэффициента.

«Ну сильное заявление, на 18,5%. В феврале повысить, в марте выборы президента. Не знаю, насколько наш регион будет готов повысить выше российского уровня. Думаю, будут стараться. Для работников это все равно хорошие новости. Главное, чтобы инфляция к тому времени не превышала намеченные 4%», — заявил экономист.

Отметим, в нашей стране МРОТ влияет на размер зарплат, пособий, в том числе детских, и страховых взносов. Чем он выше, тем выше доходы россиян. При удачном раскладе новый МРОТ в Новосибирской области в 2024 году может составить около 24 тысяч рублей.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Зарплаты#Индексация#МРОТ
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