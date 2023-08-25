atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:25

Published Сегодня, 01:25

Modified Сегодня, 01:27

Updated Сегодня, 01:27

Мощная гроза обрушилась на Новосибирск

Страшная гроза в Новосибирске: десятки молний и пугающие раскаты грома — ТОП-10 фото

25 августа 2023, 01:25
Фото: atas.info
Мощная гроза обрушилась на Новосибирск

Мощная гроза в Новосибирске: ТОП-10 фото стихии

Гроза с ливнем и множеством молний накрыла Новосибирск, вызвав панику у жителей и приводя к отключению электричества в Ленинском районе.

Мощная гроза, сопровождаемая ливнем, обрушилась на Новосибирск. В редакции Атас.инфо появились фотографии этого явления.

Молнии сверкали над городомМолнии сверкали над городом
Молнии сверкали над городомМолнии сверкали над городом
Молнии сверкали над городомМолнии сверкали над городом
Молнии сверкали над городом
Фото: atas.info

Гроза началась вечером 24 августа и затронула практически все районы города. Жители рассказывают о большом количестве молний и громких раскатах грома. Однако дождь повсюду не шел.

«Нам было очень страшно, громыхало сильно», — поделилась с Атас.инфо жительница Дзержинского района. «Отключили свет в Ленинском районе примерно в час ночи, но дальше я уже пошла спать, на утро нам дали свет», — сказала Атас.инфо Надежда, которая проживает на левом берегу города.
Гремел громГремел гром

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в течение 24–25 августа в Новосибирской области ожидаются грозы, ливни и град. Также возможен шквалистый ветер с порывами до 22 м/с. А вот в Новосибирской области в некоторых районах только прошел небольшой дождь, без молний и грома.

Самые яркие вспышки попали в объектив камерыСамые яркие вспышки попали в объектив камеры
Самые яркие вспышки попали в объектив камерыСамые яркие вспышки попали в объектив камеры
Самые яркие вспышки попали в объектив камерыСамые яркие вспышки попали в объектив камеры
Самые яркие вспышки попали в объектив камерыСамые яркие вспышки попали в объектив камеры
Самые яркие вспышки попали в объектив камеры
Фото: atas.info

Из-за плохой погоды, самолет не смог приземлиться в аэропорту Толмачево. Поэтому все рейсы направлены в Барнаул до улучшения ситуации.

Густой туман накрыл Новосибирск: плохая видимость стала причиной пробок на дорогах
Узнать подробнее
Читайте также:
Бабье лето под угрозой: заморозки до -2 °С придут в Новосибирск в сентябре 2023Названа дата первого снегопада в Новосибирске осенью 2023
#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Ливень#Электричество#Дождь#Эмилия Губарева#Град#Грозы#Аэропорт Толмачёво#Гроза#Молнии
Подпишитесь
Погиб Евгений Пригожин: почему разбился самолет создателя ЧВК «Вагнер» — что известно
Вчера, 05:59
«Деревья погибнут»: жителей Академгородка возмутила реконструкция Морского проспекта
Вчера, 04:16
Экстренное предупреждение: грозы, ливни и град надвигаются на Новосибирск 25 августа
Сегодня, 04:32
В Новосибирске раскрыты подробности о лежавших на земле мужчинах в военной форме
Сегодня, 01:41
В Новосибирске снесут 9 400 гаражей у ТРЦ «Аура» — самый масштабный снос в России
Вчера, 06:22