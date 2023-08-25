Страшная гроза в Новосибирске: десятки молний и пугающие раскаты грома — ТОП-10 фото

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
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Updated Сегодня, 01:27
Мощная гроза, сопровождаемая ливнем, обрушилась на Новосибирск. В редакции Атас.инфо появились фотографии этого явления.
Гроза началась вечером 24 августа и затронула практически все районы города. Жители рассказывают о большом количестве молний и громких раскатах грома. Однако дождь повсюду не шел.
«Нам было очень страшно, громыхало сильно», — поделилась с Атас.инфо жительница Дзержинского района. «Отключили свет в Ленинском районе примерно в час ночи, но дальше я уже пошла спать, на утро нам дали свет», — сказала Атас.инфо Надежда, которая проживает на левом берегу города.
По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в течение 24–25 августа в Новосибирской области ожидаются грозы, ливни и град. Также возможен шквалистый ветер с порывами до 22 м/с. А вот в Новосибирской области в некоторых районах только прошел небольшой дождь, без молний и грома.
Из-за плохой погоды, самолет не смог приземлиться в аэропорту Толмачево. Поэтому все рейсы направлены в Барнаул до улучшения ситуации.