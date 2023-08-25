Страшная гроза в Новосибирске: десятки молний и пугающие раскаты грома — ТОП-10 фото

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в течение 24–25 августа в Новосибирской области ожидаются грозы, ливни и град. Также возможен шквалистый ветер с порывами до 22 м/с. А вот в Новосибирской области в некоторых районах только прошел небольшой дождь, без молний и грома.