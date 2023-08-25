Ученый Павловский предупредил новосибирцев об опасных изменениях климата

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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В мире происходят серьезные изменения в погоде, и эти проблемы касаются и нашего региона. Об этом на выставке «Технопром-2023» подробно рассказал эксперт по климатологии и экологии из Санкт-Петербургского Государственного Университета Артём Павловский, сообщает «МК Новосибирск». Он отметил, что температура воздуха повышается во всей стране, а также увеличивается влажность.
По мнению эксперта, можно немного замедлить этот процесс, уменьшая выбросы парниковых газов. Однако, к середине века неизбежны будут глобальные изменения. Поэтому Артём Павловский считает необходимым адаптироваться к новым условиям. Особенно важно прекратить застройку прибрежной территории из-за возможных подтоплений.
Ученый отмечает, что через несколько десятилетий людям, возможно, придется переселяться из зон с риском наводнений. Для Новосибирской области характерны свои особые проблемы. Это увеличение лесных пожаров, изменение ледового режима и эрозия берегов, а также изменение температуры в реке Оби.