Ученый Павловский предупредил новосибирцев об опасных изменениях климата

В мире происходят серьезные изменения в погоде, и эти проблемы касаются и нашего региона. Об этом на выставке «Технопром-2023» подробно рассказал эксперт по климатологии и экологии из Санкт-Петербургского Государственного Университета Артём Павловский, сообщает «МК Новосибирск». Он отметил, что температура воздуха повышается во всей стране, а также увеличивается влажность.