В Новосибирске 24 августа побит 100-летний рекорд жары за всю историю наблюдений

Напомним, что из-за гроз, ливней и града в Новосибирске, 25 августа было объявлено экстренное предупреждение. Мэрия Новосибирска и МЧС региона предупредили о плохой погоде в городе. По информации от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 25 августа ожидается сильный ветер, грозы, ливни и град. Скорость ветра усилится до 17-22 м/с, при грозах могут быть порывы до 25 м/с.