В Новосибирске 24 августа побит 100-летний рекорд жары за всю историю наблюдений

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:58
24 августа в Новосибирске был установлен новый температурный рекорд для летнего периода. По данным Западно-Сибирского УГМС, за несколько часов до изменения погоды, на станции Огурцова было зафиксировано +31,2 градуса Цельсия.
Ранее самой высокой температурой считалось +30,5 градусов, которая была установлена точно 100 лет назад — 24 августа 1923 года. Об этом пишет VN. ru.
Напомним, что из-за гроз, ливней и града в Новосибирске, 25 августа было объявлено экстренное предупреждение. Мэрия Новосибирска и МЧС региона предупредили о плохой погоде в городе. По информации от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 25 августа ожидается сильный ветер, грозы, ливни и град. Скорость ветра усилится до 17-22 м/с, при грозах могут быть порывы до 25 м/с.