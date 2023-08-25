atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Новосибирцы страдали от жары

В Новосибирске 24 августа побит 100-летний рекорд жары за всю историю наблюдений

25 августа 2023, 09:41
Фото: 1MI
Новосибирцы страдали от жары

В Новосибирске день 24 августа побил рекорды жары за всю историю наблюдений

В Новосибирске днем ранее был побит летний температурный рекорд.

24 августа в Новосибирске был установлен новый температурный рекорд для летнего периода. По данным Западно-Сибирского УГМС, за несколько часов до изменения погоды, на станции Огурцова было зафиксировано +31,2 градуса Цельсия.

Ранее самой высокой температурой считалось +30,5 градусов, которая была установлена точно 100 лет назад — 24 августа 1923 года. Об этом пишет VN. ru.

Напомним, что из-за гроз, ливней и града в Новосибирске, 25 августа было объявлено экстренное предупреждение. Мэрия Новосибирска и МЧС региона предупредили о плохой погоде в городе. По информации от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 25 августа ожидается сильный ветер, грозы, ливни и град. Скорость ветра усилится до 17-22 м/с, при грозах могут быть порывы до 25 м/с.

Страшная гроза в Новосибирске: десятки молний и пугающие раскаты грома — ТОП-10 фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Экстренное предупреждение: грозы, ливни и град надвигаются на Новосибирск 25 августаТакого не было никогда: в Новосибирске температура воды в Оби побила все рекорды
#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Жара#Эмилия Губарева#Рекорд
Подпишитесь
Сергей Федорчук уходит с поста министра образования Новосибирской области
Сегодня, 07:00
Страшная гроза в Новосибирске: десятки молний и пугающие раскаты грома — ТОП-10 фото
Сегодня, 01:25
Создатель «Электронного города» в Новосибирске Ларьяновский объявил, что болен раком
Сегодня, 05:12
Экстренное предупреждение: грозы, ливни и град надвигаются на Новосибирск 25 августа
Сегодня, 04:32
В Новосибирске раскрыты подробности о лежавших на земле мужчинах в военной форме
Сегодня, 01:41
Когда рассосется «Кольцо ада» на площади Труда рассказал мэр Новосибирска
Сегодня, 06:22