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Published Сегодня, 06:45

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Названы даты и время школьных перекличек

В Новосибирске назвали даты и время перекличек в школах

25 августа 2023, 06:45
Фото: 1MI
Названы даты и время школьных перекличек
Стали известны даты и время перекличек в школах Новосибирска в 2023 году. В некоторых учебных учреждениях первая встреча учителей и учеников после летних каникулах произошла 24 и 25 августа.

Школьную перекличку проводят каждый год перед 1 сентября. На этой встрече учителя знакомятся с новенькими, проверяют всех учеников по спискам, общаются с родителями по поводу организации учебного процесса.

Как рассказали Atas.info родители, перекличка начальных классов Лицея информационных технологий на левом берегу города состоялась в четверг, 24 августа. А 29-го числа встретятся ученики с 5 по 11 классы.

Сегодня это мероприятие прошло в школе №196 в Кировском районе. По расписанию, перекличка будет идти целый день.

«Если родители не могут отвести ребенка на перекличку, об этом лучше сообщить заранее классному руководителю. Ведь будут составляться списки учащихся. Причина отсутствия на мероприятии должна быть уважительная», — объясняют в школах.

Многие школы проведут перекличку в начале следующей неделе. Так 28 августа встретятся ученики и учителя школы №213 на Одоевского.

Напомним, в 2023 году школы Новосибирска примут большое число первоклассников.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Школа
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