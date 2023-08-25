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Мужчины спали у бани

В Новосибирске раскрыты подробности о лежавших на земле мужчинах в военной форме

25 августа 2023, 01:41
Фото: 1MI
Мужчины спали у бани
В Новосибирске заметили двух мужчин в военной форме, которые спали на крыльце бани и не подавали признаков жизни.

В Горском микрорайоне Новосибирска были замечены мужчины в военной одежде, которые лежали на крыльце бани. Местные жители вызвали скорую помощь и Росгвардию. Подробности произошедшего раскрыли в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Днем 24 августа двое сибиряков в камуфляже спали так глубоко, что не проявляли признаков жизни. После неудачных попыток разбудить их, на место была вызвана Росгвардия.

«Сотрудники Росгвардии, получив информацию о случившемся, обнаружили двух мужчин, лежащих на земле, и вызвали скорую помощь. После оказания медицинской помощи, они самостоятельно ушли», — сообщили в пресс-службе службы.

Также в Telegram-канале отмечается, что «мертвецы» были под воздействием алкоголя и не смогли дойти до дома самостоятельно.

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#Общество#Новосибирск#Алкоголь#Скорая помощь#Росгвардия#Эмилия Губарева
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